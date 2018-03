Praha - Česko by mohlo v následujících dvou letech posílit svou účast v zahraničních misích přibližně o tři stovky vojáků. Vyplývá to z materiálu, který ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) předala vládě. Posílené mise by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Navýšení české účasti v mnohonárodnostních misích musí schválit vláda a Parlament. O návrhu na nový mandát k působení armády v zahraničí dnes informovalo ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Podle návrhu ministryně Šlechtové by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit 1096 českých vojáků.

"Návrh předpokládá posílení účasti českých vojáků v hlavních krizových oblastech," uvedl mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora. Už letos by mělo jít o mise v Afghánistánu, Iráku a africkém Mali. Příspěvky České republiky v ostatních mnohonárodních misích a operacích by zůstaly bez větších změn.

"V případě plného nasazení všech vojáků a vojenské techniky podle navrhovaného mandátu by náklady za celý letošní rok činily přibližně 2,1 miliardy korun," sdělil Sýkora. V roce 2019 by náklady stouply na 2,4 miliardy, o rok později klesly na 2,3 miliardy korun. Na všechny zahraniční operace by i tak resort obrany vydával méně než čtyři procenta svého ročního rozpočtu.

Podle Šlechtové zůstává prioritou armády obrana České republiky. "Obrana ČR a ochrana našich občanů však dnes nekončí na našich hranicích. Se spojenci reagujeme na aktuální hrozby a v místě krizí chráníme ČR před pronikáním terorismu nebo nelegální migrací," zdůvodnila návrh na posílení zahraničních misí ministryně.

V Afghánistánu návrh předpokládá nasazení až 390 českých vojáků v letech 2018 až 2020. Ti by pokračovali ve výcviku místní armády a v ochraně spojenců v provinciích Herát a Lógar.

V Iráku se chce česká armáda v počtu maximálně 110 osob dál podílet na výcviku vojáků, policistů a expertů na ochranu proti zbraním hromadného ničení. V roce 2019 zahájí podle ministerstva činnost chemická jednotka, jejímž úkolem bude monitoring prostředí a v případě ohrožení i konkrétní obranná opatření.

V Mali by se měl počet českých vojáků zvýšit jak u asistenční a výcvikové mise Evropské unie, tak u zvláštní mise Organizace spojených národů (MINUSMA). V unijní misi by podle návrhu mohlo v letech 2018 až 2020 působit až 120 českých vojáků a v misi OSN do 30.

Součástí nového mandátu má být nasazení českých vzdušných sil k ochraně vzdušného prostoru Pobaltí. Příští rok by mělo jít o 95 vojáků s pěti stíhačkami Gripen.

O posílení mandátu české armády podle návrhu ministerstva obrany bude rozhodovat vláda a Parlament. Kritický postoj k české účasti mají hlavně poslanci komunistické strany a hnutí SPD.