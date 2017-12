Liberec - Nedávno obnovené Lesní koupaliště v Liberci dnes jako vůbec první vyzkoušeli otužilci. Založili tak novou tradici Svatoštěpánského otužování - Memoriálu Jáchyma z Hradce. Do chladné křišťálově čisté vody se dopoledne vrhly bezmála dvě desítky lidí. Počasí jim dnes přálo, v Liberci je jasno, jen lehce mlhavo a svítí slunce. Ideální počasí na koupání, poznamenal jeden z účastníků.

Proč nese memoriál jméno předního českého feudála 16. století Jáchyma z Hradce, který z Libercem neměl nic společného, vysvětlil ČTK hlavní organizátor a propagátor otužování, hudebník Jiří Bartoš Sturc: "Novinové zpravodajství, které bylo v prosinci 1565 šířeno z říšského Norimberka, přineslo zprávu o tragickém utonutí člena habsburské tajné rady, jednoho z nejbližších lidí kolem císaře Maxmiliána II., jihočeského velmože Jáchyma z Hradce. Cestou z Vídně utonul v rozvodněném Dunaji. Kdyby tehdy věděl o blahodárných účincích otužileckého koupání, nemuselo to tak dopadnout."

Účastníci dnešní akce si vodu pochvalovali. "Voda byla dobrá, bylo to osvěžující, teď to trošku štípe, ale je to prej zdravý. Teď už je to na vzduchu dobrý, po minutě je to, jako když člověk skočí ze sauny. Jdu do toho, nechce se, ale pak je to jako za odměnu," pochvaloval si Pavel Jirásek. Otužovat se nechodí moc pravidelně, tak desetkrát do roka. "Je to takový nárazový, když je nějaká akce a je dobrá nálada, tak to vyhodnotím a skočím tam," dodal. "Je tady daleko větší vedro než ve vodě, takže ty plavky ani nestuděj," přidal se další z otužilců.

Lesní koupaliště na úpatí Jizerských hor vyrostlo těsně po druhé světové válce, koupat se tam chodily celé generace Liberečanů. Areál nefungoval od roku 2001 a postupně zarůstal náletovými dřevinami. O jeho obnově se v Liberci léta diskutovalo, dokonce vzniklo několik projektů. Rekonstrukce na plnohodnotné koupaliště by přišla až na sto milionů korun, nakonec ale zvítězila levnější varianta. Město nechalo za pět milionů opravit původní bazénovou vanu a celý areál zkultivovalo. Práce skončily na podzim, ke koupání tak bude areál uprostřed lesa sloužit až v létě příštího roku.

Mezi oficiální koupací plochy se i přes úpravy Lesní koupaliště nezařadí, i když bude mít svého správce. Půjde o rekreační vodní plochu s bezplatným přístupem a koupání bude na vlastní nebezpečí. "Rádi bychom tady tu sezonu rozšířili na celý rok, pokud se nám podaří umístit sem saunu nebo sauny, tak věřím, že si sem Liberečáci najdou cestu třeba i v zimě," řekl dnes ČTK náměstek primátora Jan Korytář (Změna pro Liberec), který byl mezi těmi, kdo si dnes vodu obnoveného koupaliště vyzkoušeli.