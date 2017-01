Praha - Obnovená Občanská demokratická aliance (ODA), za níž stojí miliardář Pavel Sehnal, dnes oficiálně zahájila činnost. Na původní ODA z 90. let chce navazovat pravicovým programem zaměřeným na podnikatele. Strana se chce zaměřit zejména na komunální volby v roce 2018, kandidovat ale bude už i ve volbách do Sněmovny letos na podzim.

"Důvod k použití stejného jména je k tomu, že se velmi zjednoduší komunikace s občanem. Já nemusím vůbec nikomu staršímu než 35 let vysvětlovat, co je ODA. Každý automaticky, intuitivně vnímá, to je pravicová politika," řekl Sehnal.

Se stranou, v jejímž čele stojí, chce usilovat o snížení daně z příjmu právnických osob, odbourávat systém dotací a zahájit i proces přijetí eura. Navrhuje rovněž zavedení spoluúčasti ve zdravotnictví a zároveň snížení povinných odvodů zdravotního pojištění.

ODA se připravuje především na komunální volby v příštím roce. "Jsme zde hlavně proto, abychom silně uspěli v komunálních volbách 2018," řekl Sehnal. Vzhledem k silné odezvě, kterou měl na obnovení ODA, se ale jeho strana rozhodla kandidovat i letos na podzim v parlamentních volbách. O očekávaném výsledku nechtěl spekulovat. Nyní se podle něj bude podpora pohybovat pod jedním procentem, v průběhu roku se ale může zvýšit s tím, jak poroste povědomí o ODA.

Sehnal také odmítl to, že by ODA byla pouze jeho osobním projektem, i když v předsednictvu působí lidé, kteří jsou i ve vedení jeho firem. "Jsou to lidi, ke kterým mám důvěru, ale nebráníme se tomu, aby k nám do ODA vstoupili noví lidé, protože jsme stranou pro aktivní občany," řekl. Dodal, že v březnu se uskuteční sněm ODA, na němž strana chce dopracovat své programové teze.

Zástupci ODA se také vymezili proti hnutí ANO vicepremiéra Andreje Babiše. "Tady nevzniká žádný nový politický subjekt nějakého oligarchy, který si přišel jako predátor pro další peníze od státu," řekl Milan Smutný z předsednictva ODA. Odmítl také Babišovo tvrzení, že stát lze řídit jako firmu.

V posledních letech zasáhla do české politiky řada miliardářů. Babiš, který vlastní holding Agrofert, vstoupil v roce 2013 do vlády a teď je jeho hnutí ANO na prvním místě v politických preferencích. Vlastník sázkové společnosti Synot Ivo Valenta byl za Stranu soukromníků zvolen do Senátu, spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva podporuje nově vzniklou stranu Realisté. Textař a bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček, který svůj majetek odhaduje na 400 milionů korun, chce příští rok kandidovat na prezidenta.