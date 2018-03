Jemnice (Třebíč) - Mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi na Vysočině byl po sedmi letech slavnostně obnoven pravidelný železniční provoz. Akce přilákala stovky lidí. ČTK to řekl starosta Jemnice Miloslav Nevěčný (ODS).

Osobní spoje zde přestaly jezdit na konci roku 2010. Regionální trať byla dokonce na prodej. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) plán prodeje zrušila poté, co kraj objednal pravidelné víkendové spoje.

Kraj Vysočina objednal tři páry vlaků, budou jezdit o víkendech a svátcích od Velikonoc do prvního víkendu v listopadu. V létě přibude čtvrtý pár vlaků, na objednávku města Jemnice. Pro kraj jde o roční náklady 700.000 Kč. Doprava se na trať číslo 243 vrací po sedmi letech. Víkendovou dopravu zajišťuje Railway Capital Praha, trať je 21 kilometrů dlouhá, památkově chráněná jednokolejka. Doprava je objednaná na pět let.

Páteční obnova provozu přilákala stovky lidí. Ve vlaku, který jel v 09:45, byly dva vagony zcela plné. "A když jsme přijeli zpátky, byla tam spousta aut dalších lidí, kteří odjížděli v 11:15 do Moravských Budějovic. Zájem lidí tam byl. Význam to má v tom, že ten vlak byl s městem spojený strašně dlouho, předloni to bylo 120 let, a teď jsme se po sedmi letech dočkali, že se obnovila aspoň sobotní, nedělní doprava a ve svátky," řekl Nevěčný.

Za klíčové považuje, že provoz bude pravidelný. Připomněl, že vlaky de facto nikdy jezdit nepřestaly, jezdily alespoň při svátcích či na Mikuláše a na Silvestra. "Pravidelnost měla další vliv v tom, že Správa železniční dopravní cesty, která zůstává jako správce trati, stáhla trať z prodeje, a trať asi bude využívána víc i pro nákladní dopravu," řekl starosta Jemnice. Zájem využívat trať má mimo jiné firma, jež pracuje s odpady.

Jak řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD), cílem je zajistit přestup z daných spojů na spěšné vlaky v Moravských Budějovicích v relaci Znojmo - Havlíčkův Brod s přestupem v Havlíčkově Brodě na rychlík do Prahy.

Na jednokolejce z roku 1896 měřící skoro 21 kilometrů byla pravidelná osobní doprava zastavena 31. prosince 2010, podle úřadů kvůli ztrátovosti. Na trati pak díky podpoře samospráv jezdily příležitostné osobní vlaky. "Ekonomicky se to nikdy nemůže vyplatit, ale byla by velice škoda, kdyby jakákoli instituce veřejné služby zanikla," řekl Nevěčný.

Dráhu mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí se SŽDC pokoušela prodat dvakrát. V první neúspěšné veřejné soutěži ukončené loni v září za ni správa chtěla 94,7 milionu, ve druhém kole 8,377 milionu Kč.