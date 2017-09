Pardubice - S výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezony hokejisté Pardubic. Dynamo v předešlém ročníku bojovalo až do konce o udržení se mezi elitou, tomu se chce tentokrát vyhnout. Cílem Východočechů je postoupit do předkola play off a nastoupit cestu, která jim v příštích letech zajistí návrat mezi nejlepší týmy extraligy.

"K baráži se už nechceme vracet, chceme koukat dopředu a pozitivně. Po baráži se klub vydal na cestu obrození, provedlo se hodně změn v hráčském kádru i managementu. Situace je hodně sledovaná a není jednoduchá z pohledu ekonomiky. Děláme ale vše, abychom se stabilizovali a vzhlížíme lepší zítřky," uvedl předseda představenstva a generální manažer klubu Dušan Salfický na tiskové konferenci.

Zástupci Dynama nechtějí vyhlašovat velké cíle, i s ohledem na nevydařenou minulou sezonu. "Nechceme opakovat to, co se dělo v minulosti. Jsme skromní. Chceme hrát hokej, který přitáhne diváky do hlediště. Cílem je předkolo play off, ale víme, že nás to bude stát hodně práce," podotkl Salfický. Rozpočet klubu bude 110 až 115 milionů korun, z toho dvě třetiny jdou na provoz A týmu.

Pardubice se chystají na 68. nepřetržitou sezonu mezi elitou. Trenér Miloš Holaň bude mít oproti předešlému ročníku z více než poloviny jiný kádr. Odešli například produktivní obránce Nicholas Schaus, Petr Hubáček, Lukáš Nahodil, Rastislav Špirko nebo Jérôme Leduc.

Na jejich místa přišli brankář Ondřej Kacetl, nová jednička týmu, čtveřice Kanaďanů Jacob Cardwell, Ty Wishart, Peter Quenneville, Rhett Holland, dva Francouzi Sacha Treille, Jordann Perret, Rus Vladislav Bojko, Antonín Dušek či Tomáš Vondráček. Většina z nich si smlouvy vybojovala na zkoušce.

"Věříme, že jsme se rozhodli správně, i když jsme sami v očekávání. Dvanáct nových hráčů je dost, je to velký zásah do kádru," uznal Holaň. Podle něj noví zahraniční hráči do týmu dobře zapadli. "Je to dost velká skupinka, ale naštěstí není problém s komunikací. Až čas ale ukáže, jak na tom jsou. Příprava je jedna část, mistrovské zápasy druhá," podotkl Holaň.

Pardubice v přípravě odehrály 12 zápasů a sedmkrát vyhrály. V úvodu získaly dvakrát skalp Slovanu Bratislava, v závěru však třikrát za sebou prohrály. Minulý týden Východočeši nestačili na prvoligový Prostějov a Slavii. "Na konci už byli možná hráči mentálně unavení. Po posledním zápase jsme za přípravou udělali tlustou čáru a další kroky jsme už směřovali k začátku extraligy," uvedl Holaň. Prvním soupeřem Dynama bude v pátek Sparta.