Praha - České banky poskytly v prvním pololetí lidem 55.712 hypotečních úvěrů za celkem 113,1 miliardy Kč. Meziročně jde o nárůst počtu o čtyři procenta a objemu o 11 procent. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Její záznamy obsahují údaje od devíti bank, které představují 90 procent trhu. Loni poskytly banky rekordních 112.000 hypoték za 218,3 miliardy korun.

Letošní rok má zatím podle analytika Fincentra Josefa Rajdla co do objemu našlápnuto na další rekord. Hypotéky přitom letos zdražují, průměrná úroková sazba v červnu stoupla podle Hypoindexu na 2,04 procenta a ocitla se tak na nejvyšší úrovni od ledna 2016. Loni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb.

"Přestože byla první polovina roku nečekaně silná, rekordu na trhu hypoték se zřejmě nedočkáme," řekl ČTK ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. V závěru letošního roku očekává dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru, přísnějších doporučení České národní banky a také zvýšených úrokových sazeb. Loni zákazníci právě z těchto důvodů spěchali s vyřízením hypotéky do konce roku a díky tomu bylo poslední čtvrtletí z hlediska sjednaných hypoték extrémně vysoké.

K tlumení rizik spojených s růstem hypotečních úvěrů by podle centrální banky mělo přispět zvyšování úrokových sazeb. ČNB v polovině června opět zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Při zhoršení ekonomiky by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením. Banka proto rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů a současně i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr.