Okresní soud v Ostravě pokračoval 13. prosince v projednávání obžaloby Petra Kramného (vpravo) z křivého obvinění. Kramný, který je pravomocně odsouzený k osmadvacetiletému trestu za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, obvinil policistu, že jej při výslechu během vyšetřování vražd bil a ponižoval. Vyšetřování ale nic takového neprokázalo. Kramný už dříve soudu řekl, že stížnost podal jeho dřívější advokát, aniž by jej o to žádal.

Ostrava - Podle předběžných závěrů nových znaleckých posudků, které se souhlasem soudu nechali vypracovat Petr Kramný a jeho obhájkyně Jana Rejžková, nezemřely Kramného žena a dcera po zásahu elektrickým proudem. Vyplývá to z dnešního vyjádření obhájkyně Rejžkové pro ČTK.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Odpykává si trest 28 let vězení. Kauza se nyní nachází u Ústavního soudu, kam Kramný podal ústavní stížnost.

Advokátka připomněla, že od počátku obhajoby tvrdí, že není vyjasněna příčina selhání srdce, které podle ní rozhodně nenastalo v důsledku zásahu elektrickým proudem. Kramný veškerá obvinění odmítá, tvrdí, že celá rodina včetně něj měla žaludeční problémy.

Kramný byl odsouzen na základě nepřímých důkazů, které ale podle soudu tvoří ucelený řetěz, jehož články na sebe navazují a podporují se. Zásadní roli přitom hrály znalecké posudky.

Těla po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, však nejpravděpodobnější příčinou smrti byla otrava. Soud si proto nechal vypracovat revizní posudek, který jako příčinu smrti určil jednoznačně zásah elektrickým proudem.

"Posudky, které v soudním řízení byly vyhotoveny na žádost pana Petra Kramného v rámci jeho obhajoby, tak ty nějaké závěry řekly. Současné, řekněme, znalecké závěry ještě rozvádí tyto znalecké závěry a můžu říct, že znalecké závěry, jaké byly vysloveny z úst a pera soudních znalců ostravských, tyto téměř ve sto procentech vyvrací," řekla dnes ČTK Rejžková.

Znalecké expertizy jsou terčem kritiky obhajoby opakovaně. Za Kramného práva se zasazuje také spolek Šalamoun.

"Teď budou následovat další mé procesní kroky, které si ale zatím nechám pro sebe. Dokud se s tím neseznámí soud, nebudu s tím seznamovat veřejnost," řekla obhájkyně. Potřebuje především písemné zpracování nových znaleckých posudků.

"Až to budu mít písemně a budu vědět, co Ústavní soud, budu dělat další procesní kroky vedoucí k tomu, abych prokázala to, co od začátku říkám, tedy že není vyjasněna příčina selhání srdce a můj klient se nepodílel na smrti manželky a dcery nijak. Elektrický proud je nesmysl. Závěr, na základě kterého je odsouzen, je naprosto nepravdivý, nesmyslný, důkazně nepodložený," řekla Rejžková.