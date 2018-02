Brusel - Střelba na belgické policisty, kvůli které se před soudem v Bruselu od pondělí zodpovídá Salah Abdeslam, byla kriminálním činem, ale nikoliv činem teroristickým. U soudu to řekl Sven Mary, obhájce Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z teroristických útoků v listopadu 2015 v Paříži. Mary i obhájce druhého obžalovaného dnes zároveň popřeli, že by na policisty stříleli jejich klienti. Oba by podle nich měli být zproštěni obžaloby i kvůli procedurálním pochybením, informovala agentura AP. Soudní rozhodnutí jsou totiž k dispozici ve francouzštině a ne v nizozemštině.

Proces s Abdeslamem a Sofianem Ayarim začal v ostře střeženém bruselském justičním paláci v pondělí. Oba muži jsou obžalováni ze střelby na policisty během zásahu v belgické metropoli v roce 2016. Za pokus o vraždu tří strážců zákona a nedovoleného ozbrojování "v souvislosti s terorismem" jim hrozí až dvacetiletý trest vězení.

Podle Abdeslamova obhájce Maryho byla střelba na policisty při razii 15. března 2016 "spontánním činem" ve snaze uniknout policii, "ale ne činem teroristickým". On i Ayariho obhájce Isa Gultaslar navíc popřeli i to, že by stříleli právě jejich klienti. V bytě na bruselském předměstí s nimi byl ještě třetí islamista Mohamed Belkaid, který při akci zahynul.

Na policisty se ale podle belgických úřadů střílelo ze dvou zbraní. "Neexistuje jediný důkaz, který by nám umožnil tvrdit, že Salah Abdeslam vyprovokoval Belkaida ke střelbě na policisty," řekl Mary. Zdůraznil také, že za teroristický útok v Paříži bude Abdeslam souzen až v roce 2020 v Paříži a ne nyní v Bruselu. "Nejste tu, abyste soudila tyto případy," řekl Mary soudkyni Marie-France Keutgenové s odkazem na atentáty v Paříži a Bruselu.

Mary dnes navíc soud vyzval, aby se odmítl celým případem zabývat a Abdeslama zprostil obžaloby z procedurálních důvodů, neboť rozhodnutí soudu jsou k dispozici pouze ve francouzštině a nikoliv v nizozemštině, jak to vyžadují zákony země se třemi oficiálními jazyky. Mateřským jazykem Francouze marockého původu Abdeslama je přitom francouzština.

Obžalovaný Abdeslam, jediný přeživší, který je podezřelý z podílu na spáchání teroristických útoků v Paříži v roce 2015, při kterých zahynulo 130 lidí, stanul v pondělí před soudem, dnes ale proces pokračoval bez jeho přítomnosti, neboť se ho 28letý muž dál účastnit odmítá. Už v pondělí odmítl u soudu vypovídat.

Podle vyšetřovatelů po pařížských útocích Abdeslam uprchl do Belgie, kde se dlouho skrýval. Po neúspěšném pokusu o jeho zadržení 15. března 2016 na předměstí Forest se jej podařilo zajistit o pár dní později v bruselské čtvrti Molenbeek. Čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na letišti a v metru v Bruselu. Atentát si vyžádal 32 mrtvých.

Podle serveru La Libre by měl proces pokračovat 29. března výpověďmi zástupců obětí bruselských atentátů z roku 2016. Následně bude mít soud měsíc na to, aby vynesl verdikt.