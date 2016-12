MS hokejistů do 20 let v Montrealu, Frederik Hoeg z Dánska se raduje z gólu spoluhráče Davida Madsena, vlevo finský brankář Veini Vehvilainnen.

MS hokejistů do 20 let v Montrealu, Frederik Hoeg z Dánska se raduje z gólu spoluhráče Davida Madsena, vlevo finský brankář Veini Vehvilainnen. ČTK/AP/Graham Hughes

Montreal/Toronto - Hokejisté Finska podlehli na mistrovství světa hráčů do 20 let Dánsku 2:3 a dostali se na startu turnaje do velkých potíží. Obhájci titulu z minulého domácího šampionátu jsou po dvou utkáních v základní skupině A v Montrealu bez bodu.

Finové ztratili úvodní souboj s českým týmem v samém závěru a prohráli 1:2, tentokrát narazili v severském derby na Dánsko, jež toužilo odčinit úvodní debakl 1:6 se Švédy. Finům utekla tentokrát hned první třetina, kterou prohráli 0:2, v průběhu druhé části ještě jednou inkasovali a dvěma trefami ve třetím dějství už výsledek pouze zkorigovali. Ve skupině jsou tak zatím na poslední příčce, jež znamená souboj o udržení.

I po druhém utkání je naopak stoprocentní domácí favorit Kanada, kterou Finové před necelým rokem vyřadili ve čtvrtfinále po přestřelce 6:5. Kanaďané ve skupině B v Torontu navázali na výhru s Ruskem (5:3) a jednoznačně předčili Slováky s výsledkem 5:0. Hosté při svém vstupu do turnaje drželi bezbrankový stav do 26. minuty, ale byli po celou dobu pod obrovským tlakem.

S pouhými šesti střelami mezi tyče vyrovnali Slováci nakonec neslavný rekord Bělorusů, kteří na konci roku 2000 vypálili rovněž jen šestkrát na branku Ruska. "Byl to tady náš první zápas. Proti nejlepšímu mužstvu na turnaji. Bylo to opravdu těžké. Kanada hrála celou dobu útočně a pro nás dnes byli až příliš silní," uznal slovenský kapitán Erik Černák.

Rovněž bez bodu po dvou odehraných utkáních jsou Lotyši, kteří po úvodní prohře 1:6 s USA schytali další výprask, tentokrát 1:9 s Ruskem.

Skupina A (Montreal):

--------

ČR - Švýcarsko 3:4 P (0:0, 0:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Koblížek (Zbořil), 51. F. Chlapík (Hronek, M. Špaček), 60. F. Chlapík (M. Špaček, Zbořil) - 30. In-Albon (Hischier, Diem), 37. Thürkauf (Riat, Hischier), 49. Riat (Siegenthaler, Thürkauf), 61. Hischier (Riat). Rozhodčí: Lemelin (USA), Salonen - Suominen (oba Fin.), Kohlmüller (Něm.). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. Diváci: 4683.

Dánsko - Finsko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Boysen (Weichel, True), 18. Madsen (Jensen, Hoeg), 36. Blichfeld (Röndbjerg, Koch) - 45. Vaakanainen (Jesper Mattila, Väyrynen), 56. Björkqvist (Luoto, Julius Mattila). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Šír (ČR) - Fluri (Švýc.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4733.

Tabulka:

1. ČR 2 1 0 1 0 5:5 4 2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:1 3 3. Dánsko 2 1 0 0 1 4:8 3 4. Švýcarsko 1 0 1 0 0 4:3 2 5. Finsko 2 0 0 0 2 3:5 0

Skupina B (Toronto):

--------

Lotyšsko - Rusko 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 24. Balcers (Dzierkals) - 6. Jurtajkin (Dronov), 13. Polunin (Kaprizov, Sidorov), 18. Karnauchov (Gurjanov, Kudako), 21. Kaprizov (Vorobjov, Polunin), 25. Polunin (Rykov, Vorobjov), 26. Beljajev (Jurtajkin, Alexejev), 47. Kaprizov (Rykov, Vorobjov), 50. Trenin (Kaprizov, Polunin), 57. Kaprizov (Rykov, Vorobjov). Rozhodčí: Burchell (Kan.), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 9:5. Využití: 1:3. Diváci: 6789.

Kanada - Slovensko 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Lauzon (Gauthier, Jost), 31. Raddysh (Dubois, Chabot), 33. Cirelli (Lauzon, Speers), 37. Chabot (Barzal, Strome), 43. McLeod (Cirelli, Dubé). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sheva - Davis (oba USA), Haurum (Dán.). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 12.694.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6 2. USA 1 1 0 0 0 6:1 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3 4. Slovensko 1 0 0 0 1 0:5 0 5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0