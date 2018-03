Birmingham (Británie) - Dvojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák při obhajobě v Birminghamu postoupil do finále. V rozběhu mu k přímému postupu stačilo druhé místo v čase 46,80, semifinále vyhrál za 46,32. Semifinále už se běželo bez největšího favorita Bralona Taplina z Grenady, který byl součástí kompletně diskvalifikovaného třetího rozběhu.

Díky tomu byl v semifinále časem 46,99 i další český čtvrtkař Patrik Šorm, který ale obsadil pátou příčku a ke dvěma postupovým pozicím měl daleko. Do semifinále postoupily také dvě české účastnice rozběhů. Sprinterka Klára Seidlová uspěla na šedesátce, osmnáctiletá Lada Vondrová jako poslední časem proklouzla z rozběhu na 400 metrů. Obě ve večerním semifinále vypadly. V boji o postup do finále neuspěla mílařka Simona Vrzalová, která v úvodním rozběhu skončila časem 4:14,11 poslední.

Šampion ze Sopot i Portlandu Maslák v závěrečném rozběhu seběhl k mantinelu až na čtvrté pozici a teprve na posledních metrech se protlačil k přímému postupu. Se vstupem do šampionátu spokojený nebyl. "Mně se běželo blbě. Myslel jsem si, že jsem to rozběhl rychle, ale asi ne úplně, protože jsem seběhl až čtvrtý," řekl České televizi.

Semifinále rozběhl rychleji a po seběhu bojoval o postup s bronzovým medailistou z Portlandu Deonem Lendorem z Trinidadu a Slovincem Lukou Janžičem. Maslák byl od seběhu druhý, ale na posledních metrech se před Lendorea dostal. "Nebylo to úplně ono. Byl to můj plán rozběhnout to rychleji. Pak jsem ještě našel v sobě kus energie v závěru a jdu z prvního místa. Jdu bojovat o medaile," zhodnotil své semifinálové vystoupení.

O první pozici bojoval, aby si vybojoval lepší dráhu pro finále. Favorizuje nejrychlejšího muže semifinále Óscara Husillose. "Vypadá velmi dobře. Běžel dobře, hezky a rychle. Myslím si, že je na tom zatím lépe než já," řekl na adresu čtvrtkaře, který vyhrál druhé semifinále v čase 45,69.

Nevídaná situace se stala ve třetím rozběhu. Z něj byl nejdříve vyloučen kvůli ulitému startu obhájce stříbra Abdalelah Harún z Kataru a po doběhu rozhodčí diskvalifikovali i ostatní čtyři účastníky tohoto běhu, mezi nimiž byl i pátý muž historických tabulek Taplin. Mužská čtvrtka tak přišla hned v rozběhu o hlavního favorita.

Sprinterka Seidlová byla sice v rozběhu pátá a nedostala se mezi tři přímo postupující, ale čas 7,30 na účast v semifinále stačil. Za vlastním českým rekordem z republikového šampionátu ve Stromovce Seidlová zaostala o sedm setin. "Špatné to není, ale chtěla jsem trošku víc. Start byl takový divný, trochu se mi podlomila noha," zhodnotila výkon v rozběhu.

V semifinále ho nezopakovala, časem 7,35 doběhla ve svém běhu poslední. "Moc se mi to nepovedlo. Zkazila jsem start a pak jsem to musela celou dobu dohánět," posteskla si.

Premiéru na velké seniorské akci zažila juniorka Vondrová. V rozběhu v závěru tuhla a nakonec doběhla čtvrtá v čase 53,05, což je její druhý nejlepší výkon v životě. "Bylo to dobrý, akorát holky to hrozně rychle rozběhly a nechala jsem se unést," řekla. Ve svém semifinálovém běhu porazila Slovenku Ivetu Putalovou, ale dopolední čas nezlepšila. Běžela o 27 setin pomaleji.

Jednadvacetiletý Jan Doležal je po prvním dnu sedmiboje na sedmém místě. Vstoupil do něj šedesátkou za 7,04, čímž o tři setiny zaostal za letošním maximem z republikového šampionátu. V dálce se potýkal s vyměřením rozběhu a k osobáku mu chybělo půl metru, skočil 704 cm. Chuť si spravil v kouli, ve které skončil čtvrtý osobním rekordem 14,82. Ve výšce výkonem 196 za osobním rekordem zaostal, ale v pořadí si polepšil.

Vede Francouz Kévin Mayer, který díky dvěma osobním rekordům a sedmibojařskému maximu v kouli útočí na vlastní evropský rekord 6479 bodů z loňského HME v Bělehradu. Ve výšce přidal 202 centimetrů, to bylo o osm méně než při rekordním sedmiboji.

Pětibojařka Klučinová byla na HMS čtvrtá, dálkař Juška sedmý

Česká rekordmanka Klučinová při úvodních překážkách časem 8,65 sekundy zaostala za svými možnostmi, ale pak se jí začalo dařit. Z jedenáctého místa se začala posouvat dopředu díky 182 centimetrům ve výšce, s kterou přesto nebyla spokojená. "Tam bylo určitě na víc a 182 není dobrý výkon," řekla České televizi.

Pomohlo jí letošní maximum 14,76 v kouli. Na úvod večerního programu se v dálce výkonem 620 centimetrů na sedm centimetrů přiblížila osobnímu rekordu z letošního roku a posunula se na průběžnou čtvrtou příčku.

Proti lepším půlkařkám se stupňům vítězů přiblížil nedokázala, její manko na třetí Rodríguezovou naopak narostlo. Odrazila ale útok soupeřek za sebou. "Je to určitě bezvadný výsledek. Škoda, že to není do té medailové trojičky, ale to se nedá nic dělat," řekla.

Před závěrečnou disciplínou měla strach, že si pohorší. "Bála jsem se, že skončím šestá, protože před závěrečnou půlkou za mnou byly kvalitní půlkařky," vyprávěla. Kritizovala pořadatele, že nechali všechny vícebojařky běžet závěrečnou disciplínu společně, takže bylo hodně strkanic. "I ty kvalitní běžkyně se s tím úplně nevypořádaly. Já teda taky ne, ale mě to asi vadilo míň," dodala Klučinová.

Naopak Cachové se po překážkách za 8,20 nedařilo ve výškařském sektoru a tradičně ztratila v kouli. Výkony 170 cm a 12,18 metru znamenaly propad na dvanáctou příčku. Zlepšení nepřišlo ani v dálce, kde zůstala šest centimetrů pod šestimetrovou hranicí, i když si letos vytvořila osobní rekord 631 cm.

"Výška mě zase zradila, nevím, čím to je. Nějak odrazově to dneska nešlo," řekla. V osmistovce si o jednu příčku polepšila, protože jedna z vícebojařek běh nedokončila.

Do čela soutěže se po dálce vrátila domácí favoritka Johnsonová-Thompsonová, která vedení pojistila výhrou v závěrečné osmistovce. Navázala tak na evropský halový titul z Prahy 2015.

Mezi dálkařskými specialisty českému rekordmanu Juškovi nevyšel útok na vytouženou osmimetrovou hranici. Hned v prvním pokusu zůstal o centimetr pod ní a vyrovnal své letošní maximum. Pak už se ale nezlepšil a postupně klesl na sedmou příčku.

"Na jednu stranu spokojený jsem, chtěl jsem být do osmého místa. Aspoň jsem neudělal ostudu a skočil jsem tolik, s čím jsem sem přijel," řekl. Po prvním pokusu začal cítit odraženou patu, kterou si poranil při republikovém šampionátu. "Asi v tom byl ten háček. Ale i s tím se dalo skočit daleko," dodal.

Titul překvapivě získal devatenáctiletý Kubánec Juan Miguel Echevarría, který si vylepšil osobní rekord o dvanáct centimetrů na 846. O dva centimetry porazil úřadujícího světového šampiona pod širým nebem Luva Manyongu z JAR. Třetí skončil obhájce halového světového titulu Marquis Dendy z USA.

Sprinterkám vládly závodnice z Pobřeží slonoviny. Vyhrála Murielle Ahouréová (6,97), která se po halových stříbrech z let 2012 a 2014 dočkala světového zlata. Druhá byla Marie-Josée Ta Louová (7,05). Bronzovou medaili získala Švýcarka Mujinga Kambundjiová, kterou dělilo pět tisícin sekundy od stříbra.

Soutěž koulařek ovládla díky nejlepšímu vrhu sezony 19,62 Maďarka Anita Mártonová.

Halové mistrovství světa v atletice v Birminghamu: Muži: Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 846, 2. Manyonga (JAR) 844, 3. Dendy (USA) 842, ...7. Juška (ČR) 799. Sedmiboj (po čtvrté disciplíně): 1. Mayer (Fr.) 3536 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67 - výška: 202), 2. Warner (Kan.) 3491 (6,74 - 739 - 14,90 - 202), 3. Uibo (Est.) 3436 (7,20 - 741 - 14,30 - 217), ...7. Doležal (ČR) 3237 (7,04 - 704 - 14,82 - 196). Ženy: 60 m: 1. Ahouréová 6,97, 2. Ta Louová (obě Pobř. slon.) 7,05, 3. Kambundjiová (Švýc.) 7,05. Koule: 1. Mártonová (Maď.) 19,62, 2. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,22, 3. Kung Li-ťiao (Čína) 19,08. Pětiboj (po čtvrté disciplíně): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3880 (60 m př.: 8,36 - výška: 191 - koule: 12,68 - dálka: 650), 2. Dadicová (Rak.) 3847 (8,32 - 182 - 14,27 - 640), 3. Rodríguezová (Kuba) 3782 (8,57 - 188 - 14,15 - 615), 4. Klučinová 3744 (8,65 - 182 - 14,76 - 620), ...12. Cachová (obě ČR) 3443 (8,20 - 170 - 12,18 - 594). Rozběhy: Muži: 400 m: 1. Janežič (Slovin.) 46,45, ...6. Maslák 46,80, 14. Šorm (oba ČR) 46,99 - oba postoupili do semifinále. Ženy: 60 m: 1. Zahuová (Fr.) 7,11, ...21. Seidlová (ČR) 7,30 - postoupila do semifinále. 400 m: 1. Okolová (USA) 51,54, ...16. Vondrová (ČR) 53,05 - postoupila do semifinále. 1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 4:05,46, ...21. Vrzalová (ČR) 4:14,11 - vyřazena. Semifinále: Ženy: 60 m: 1. Ahouréová (Pobř. slon.) 7,01, ...22. Seidlová (ČR) 7,35 - vyřazena. 400 m: 1. Wimbleyová (USA) 51,34, ...13. Vondrová (ČR) 53,32 - vyřazena.