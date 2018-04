New York - Obhájce titulu v NBA Golden State i basketbalisté Philadelphie vybojovali po pěti zápasech postup do čtvrtfinále play off. Warriors zakončili sérii se San Antoniem domácí výhrou 99:91 a utkají se s New Orleans. Philadelphia postup přes Miami završila vítězstvím 104:91.

Sixers si zahrají 2. kolo play off po šesti letech. Narazí na lepšího ze série Bostonu s Milwaukee, v níž mají k postupu blíže Celtics, kteří získali třetí bod po výhře 92:87.

Před dvěma lety byla Philadelphia suverénně nejhorším celkem soutěže, v základní části vyhrála pouze deset utkání, letos však mladý tým stále drží naději na čtvrtý titul v klubové historii. Naopak pro Miami sezona skončila a pro největší hvězdu Heat Dwyane Wadea možná i kariéra.

Definitivně se šestatřicetiletý trojnásobný šampion NBA ještě nerozhodl. "Nemohl jsem si asi přát lepší konec, ne?" řekl Wade, který se na Floridu v únoru vrátil po působení v Chicagu a Clevelandu. V úterý si připsal 11 bodů a pět doskoků i asistencí, ale proměnil jen čtyři z 15 střel z pole.

Vyrovnaný pátý zápas domácí Sixers zlomili ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 14 bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl J.J. Redick s 27 body. Joel Embiid ho podpořil 19 body a 12 doskoky, nováček Ben Simmons měl 14 bodů a 10 doskoků.

Boston přiblížil k postupu Al Horford 22 body a 14 doskoky. Marcus Smart se vrátil po operaci palce a za 25 minut přispěl jako náhradník devíti body, pěti doskoky, čtyřmi asistencemi a třemi bloky. "Porážka jde za mnou. Proměnil jsem jen polovinu střel," uvedl tradiční tahoun Milwaukee Řek Janis Adetokunbo, který dal 16 bodů.

Basketbalisté Golden State takřka celé utkání vedli, měli náskok až 16 bodů, ale v poslední minutě se San Antonio přiblížilo na dvoubodový rozdíl. Postup však Warriors ubránili. Kevin Durant je vedl s 25 body, 24 bodů dal Klay Thompson. Draymond Green pomohl 17 body, 19 doskoky a sedmi asistencemi.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 5. zápasy:

Boston - Milwaukee 92:87, stav série 3:2; Philadelphia - Miami 104:91, konečný stav série 4:1.

Západní konference - 5. zápas:

Golden State - San Antonio 99:91, konečný stav série 4:1.