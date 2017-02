Praha - Obézní lidé mají podle odborníků až sedmkrát vyšší riziko, že budou mít chronické onemocnění ledvin. Obezita zatěžuje ledviny vyšší potřebou filtrace a očišťování krve. Také častěji vede k vysokému krevnímu tlaku a cukrovce, což ledviny rovněž poškozuje. Při příležitosti světového dne ledvin, který připadá na 9. března, to novinářům řekl Štěpán Svačina, obezitolog a přednosta III. interní kliniky endrokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Lidé podle Svačiny většinou nevědí, že obezita riziko onemocnění ledvin zvyšuje. V časných fázích se onemocnění nijak neprojevuje a pacienti zpravidla nemají žádné potíže. Odhalit špatnou funkci ledvin přitom může jednoduché vyšetření na bílkoviny v moči, které lidem doporučují praktičtí lékaři.

"Obezita zatěžuje ledviny vyšší potřebou filtrace a očišťování krve, to se týká vysokého stupně obezity. Dále jsou častější močové infekce, které poškozují ledviny, ale daleko významnější je to, že obezita vyvolává cukrovku a hypertenzi, a to jsou dvě nemoci, které poškozují ledviny," řekl ČTK Svačina. Většina pacientů na dialýze, kdy se jim čistí krev, jsou podle Svačiny lidé s cukrovkou. U obézních lidí je podle něj také čtyřikrát častější nádor ledvin.

U některých pacientů se onemocnění ledvin odhalí až ve chvíli, kdy jsou se selháním ledvin hospitalizováni. To se před několika lety stalo i pacientovi Františkovi Černému, při tom několik let před tím u něj lékaři odhalili vysoký krevní tlak, který ale nebyl dobře léčen. Černý poté musel docházet několikrát týdně na dialýzu a tři roky čekal na transplantaci ledvin. Operaci podstoupil loni v lednu.

Kromě návštěvy praktického lékaře, který může vyšetření odhalující problémy ledvin doporučit, mohou lidé využít i bezplatných vyšetření, které budou 9. března nabízet některá dialyzační střediska. Jejich seznam naleznou na internetové stránce www.svetovydenledvin.cz.