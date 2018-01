Praha - V zaplněné Smetanově síni Obecního domu se dnes uskutečnil koncert ke 100. výročí vzniku Československa s projekcí snímku Obchod na korze. První československý oscarový film z roku 1965 doprovodil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením Petera Vrábela živou hudbou Zdeňka Lišky. Sól se zhostil slovenský houslista Dalibor Karvay a český cimbalista Jan Mikušek. Obecenstvo odměnilo projekci bouřlivým potleskem.

Snímek byl nedávno digitálně restaurován a při té příležitosti si FOK nechal vyrobit speciální formát, který byl promítán v nejvyšší dosažitelné kvalitě na větší plátno než v běžných kinech.

"Na září 2018 chystáme podobný projekt, promítání snímku Svatý Václav, což byl největší filmový projekt první republiky a jeden z posledních němých filmů. K němu složil hudbu Oscar Nedbal a Jaroslav Křička fantastickou symfonickou hudbu, a tu bychom pod projekcí hráli," řekl ČTK dramaturg FOK Martin Rudovský.

"Liškova hudba je výsostně autorská, umělecká, byť pochopitelně lidový charakter v názvucích tam je cítit a vztahuje se k prostředí, ve kterém se děj filmu odehrává, což je Slovensko během druhé světové války," podotknul k doprovodu Obchodu na korze cimbalista Mikušek.

Námět snímku zpracovává poměrně syrovým způsobem důležitou etapu z historie Československa, což se odráží v Liškově hudbě. Vedle symfonické hudby se sborovými částmi, kterých se zhostil Kühnův smíšený sbor pod vedením Lenky Navrátilové, zazněla také dechovka, cimbálovka a řada dalších stylů, včetně Hammondových varhan, na které hrál Hynek Obst.

Po technické stránce bylo podle pořadatelů dnešní představení experimentálním projektem, který může ukázat orchestrům, jakým způsobem je možné pracovat s archivními filmy. U takto starých snímků se totiž mnohdy nedochovaly všechny materiály, které by ke klasické projekci s živou hudbou byly potřeba - především oddělené zvukové stopy pro hudbu, ruchy a mluvené slovo. FOK si dal za úkol zvýraznit hudební stránku filmu. To podle dirigenta Vrábela znamenalo také "dohrát všechny noty přesně podle partitury i tam, kde ve filmu hudba ustupuje ruchům nebo je ztlumena do pozadí".

Obchod na korze režisérů Jána Kadára a Elmara Klose je mimořádný nejen tématem, hereckými výkony Jozefa Krónera a Idy Kamińské, ale právě hudbou Zdeňka Lišky. "Kdyby se Zdeněk Liška jmenoval třeba Sidney Fox a žil od 40. do 80. let 20. století v Hollywoodu, dobyl by svět filmové hudby zcela. Co film, to naprosto originální a úchvatná partitura, přitom však s naprosto nezaměnitelným rukopisem," prohlásil dramaturg Rudovský.