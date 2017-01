České Budějovice - Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo souhlasné stanovisko o vlivu na životní prostředí k obchvatu Českých Budějovic. Stavba bude součástí dálnice D3. Jde o šestou prioritní dopravní stavbu, která toto stanovisko získala. V minulých týdnech jej obdržely obchvat Otrokovic, železniční trať Sudoměřice - Votice, D49 mezi Hulínem a Fryštákem, novostavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem a výstavba dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi.

"Klíčový obchvat přinese výraznou úlevu od velké části tranzitní silniční dopravy, která je v současné době vedena přímo přes České Budějovice. Stavba přispěje ke snížení hustoty provozu oproti současnosti, kdy na křižovatkách ve městě projíždí až 60.000 vozidel za den," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Uleví se podle něj i obcím podél silnice první třídy číslo 3, jako jsou například Litvínovice či Planá u Českých Budějovic. "Tam dojde jednak ke snížení hluku a emisí a zároveň se zvýší i bezpečnost silničního provozu, což pomůže také snížit počet dopravních nehod," doplnil ministr.

Stavba obchvatu Českých Budějovic by mohla začít koncem letošního roku. Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda se letos bude intenzivně stavět část D3 Bošilec - Borek, hotová by mohla být příští rok. "Potom bude následovat výstavba obchvatu Českých Budějovic, kterou bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Bude to ale spíše běh o to získat všechna potřebná povolení a dokončit výkupy pozemků, hlavní část stavebních prací zahájíme v roce 2018," řekl ČTK Neřold. Pro stavbu obchvatu je podle něj drtivá většina pozemků vyřešena, zbývají ale některé problematické.

Aktualizovaný posudek vlivu stavby na životní prostředí musela Česká republika vytvořit na základě dohody s Evropskou komisí. Jednalo se o obnovu podkladů, které často byly více než 20 let staré. Celkem vláda vybrala devět klíčových staveb, u nichž vyjednala u Evropské komise výjimku. "Dnešním dnem je vydaných aktuálně šest stanovisek. Na zbývajících třech velmi intenzivně pracujeme. Přestože kompletní podklady k nim jsme obdrželi později na rozdíl od ostatních záměrů. Uděláme vše pro to, abychom všechna stanoviska vydali nejpozději do poloviny února," řekl Brabec.

Nové souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí zatím nedostaly obchvaty obcí Řevničov, Lubenec a Krušovice, které budou součástí karlovarské dálnice D6, obchvat Frýdku-Místku a úsek severní dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v Pardubickém kraji.