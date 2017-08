České Budějovice - Obchvat Českých Budějovic by měl být hotový do roku 2021. Odhadovaná cena je 12 miliard korun bez DPH. Stavba bude součástí dálnice D3. ČTK to dnes řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Na každý z úseků Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Dolní Třebonín má ŘSD 15 zájemců, většinou ze zahraničí. Stavět by se mělo začít zkraje roku 2018.

"Stavba je přímo speciálním zákonem stanovená jako prioritní dopravní záměr, kterých je devět. Rok zprovoznění je 2021. Stavba by měla být zahájena na začátku příštího roku," řekla Ledvinová. Nedávno ŘSD uzavřelo první kolo výběrového řízení na zhotovitele, v dohledné době vyhlásí druhé kolo soutěže, to jest podání nabídek. Na každý úsek je 15 uchazečů, podle ředitelky jihočeské pobočky ŘSD Vladimíry Hruškové jsou ve velké míře ze zahraničí, ze Španělska, Turecka, Itálie i Bosny a Hercegoviny.

Jak dříve řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), obchvat uleví od velké části tranzitní dopravy, která dnes vede přímo přes České Budějovice. Klesne hustota provozu, dnes podle ministra křižovatkami ve městě projede až 60.000 aut denně. Uleví se podle něj i obcím podél silnice I/3 jako jsou Litvínovice či Planá u Českých Budějovic.

Do roku 2021 musí být hotové i dálniční sjezdy napojené na českobudějovickou zanádražní komunikaci. ČTK to dnes řekl první náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09). Její napojení na dálniční obchvat v lokalitách Pohůrka a Srubec řadí mezi priority kraje.

Podle radního pro dopravu Jiřího Švece (STAN) je cílem stavba, jež propojí zanádražní komunikaci s mimoúrovňovou křižovatku u Pohůrky, tedy coby sjezd z dálničního obchvatu. "Projektová příprava je v plném proudu a řešíme i majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou," řekl Švec.

Ohledně dálničního sjezdu v lokalitě Srubec Knot připomněl, že je nutné vyřešit jeho napojení na obchvat této obce. Stavba obchvatu však musí nejprve projít posouzením vlivu na životní prostředí EIA. "Tímto dálničním sjezdem je myšlena 6. etapa Zanádražní komunikace, která je stejně jako obchvat obce Srubec investicí Jihočeského kraje. Není to tedy sjezd, který bude stavět ŘSD jako součást dálnice D3," řekla Ledvinová.

Aktuálně rozestavěné úseky D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec (5,1 kilometru za 634,7 milionu Kč) a Borek - Úsilné (3,1 kilometru za 717,5 milionu Kč) budou hotovy v říjnu. V úseku Borek - Úsilné zprovozní ŘSD zároveň mimoúrovňovou křižovatku na silnici z Českých Budějovic na Třeboň.

Dálnice D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. O její potřebnosti se mluví tři desítky let. Zatím je v provozu 42 kilometrů mezi Veselím nad Lužnicí a Meznem na Benešovsku.