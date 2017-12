Praha - Průměrná obchodní přirážka obchodních řetězců u másla se letos pohybovala mezi 4,3 a 13,5 procenta. Na tiskové konferenci to uvedla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Údaje podle ní pocházejí z cenového šetření ministerstva financí.

Na růst ceny másla obchodníci reagovali snížením svých přirážek, řekla Nováková. V lednu obchodní přirážka byla 13,5 procenta, v září 5,9 procenta. V září průměrná nákupní cena másla dosahovala 41,7 Kč, průměrná prodejní cena 44,2 Kč.

Exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) v říjnu řekl, že na vysokých cenách másla mají značný podíl obchodníci, u kterých končí až polovina jeho prodejní ceny. Podle Novákové šetření ministerstva financí ukázalo, že obchodníci se na zdražení nepodíleli.

Z vlastního průzkumu svazu mezi obchodníky vyplynulo, že průměrná marže u másla je 14 procent, většinou se pohybuje od osmi do 20 procent. Vzorec pro výpočet marže a obchodní přirážky se liší.

Cena másla se stala jedním z předvolebním témat. Kvůli vysokým cenám vyzvalo na konci září ministerstvo financí Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u producentů másla i u hlavních obchodníků. Učinilo tak na základě požadavku tehdejšího předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Podle údajů společnosti Nielsen meziročně vzrostla průměrná cena másla o téměř polovinu (+47 pct) a v říjnu se cena za kilogram vyšplhala na 223 korun. Dramatické zdražení se promítlo do poklesu prodaných objemů o 16 procent, zároveň však také vzrostl obrat o čtvrtinu, což je meziroční zvýšení tržeb o téměř 780 milionů korun.

"Po výrazném zdražení másla jsme zaznamenali opětovný narůst prodeje margarínů a směsných tuků. Ty měly před dvěma lety klesající trend, avšak část spotřebitelů se po 'máslové' krizi přeorientovala na tuto levnější alternativu. Margarínům se podařilo zvýšit objem prodejů o deset procent," uvedl Karel Týra ze společnosti Nielsen.

Máslo by už dál zdražovat nemělo, do Vánoc bude pravděpodobně stát podobně jako nyní. V listopadu to uvedl prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. Spotřeba másla v ČR podle údajů Českého statistického úřadu dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo téměř o osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.