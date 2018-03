Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje před prodejci, kteří nabízejí změnu dodavatele energií za "výhodnějších" podmínek a k tomu úsporné žárovky jako dárek. Od smlouvy může spotřebitel odstoupit do 14 dnů od uzavření, nebo ji bez sankce vypovědět až do 15. dne od zahájení dodávek, firmy ale pak chtějí doplatit až 2000 Kč za žárovku. V poslední době se na ČOI kvůli tomu obrací velké množství lidí s žádostí o mimosoudní řešení sporů. Inspekce to uvedla v tiskové zprávě. Podle informací ČTK jde o firmu Bohemia Energy.

"Naše společnost spolupracuje s ČOI na řešení zákaznických podnětů stejně jako jakákoliv jiná společnost, kterou ČOI k poskytnutí součinnosti vyzve. Každý případ posuzujeme pečlivě a řešíme je dle individuálních okolností," řekla dnes ČTK bez bližších podrobností mluvčí firmy Hana Novotná.

Mluvčí Energetického regulační úřadu (ERÚ) Michal Kebort dnes uvedl, že kvůli problémům s LED žárovkami se na úřad obrací několik spotřebitelů každý týden. "Zpravidla jde o výsledek schůzky s podomním prodejcem," řekl ČTK. "Pokud na prodej u domovních dveří přistoupíte, nic nepodepisujte, aniž byste si nechali čas na prostudování kompletní smluvní dokumentace," radí lidem mluvčí.

Podle ČOI spotřebitelé často ani nevědí, že spolu s převzetím dárku v podobě úsporné žárovky podepsali i smlouvu o změně dodavatele energií, jejíž součástí je nepřiměřená sankce v případě odstoupení od smlouvy. "Jakmile spotřebitel zjistí, že změna dodavatele energií je pro něj vlastně nevýhodná a chce odstoupit, firma začne upozorňovat na 'kupní smlouvu na žárovky a často nepřiměřeně tlačit na jejich uhrazení. Doporučujeme požadovanou (extrémně vyšší) cenu LED žárovek nehradit," uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Povinností spotřebitele podle něj je žárovky vrátit. Není-li už dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, ale cena obvyklá v prodejní síti. Pokud i v takovém případě společnost stále za žárovky žádá přemrštěnou částku, nebo dokonce hrozí načítáním penále, sankčními poplatky či exekucí, inspekce radí nic neplatit a doporučuje takový postup podnikatelů hlásit ERÚ.

Před nekalými praktikami některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí, kteří pomocí nabídek po telefonu zneužívají názvu oficiálních institucí, jako jsou například ERÚ či Státní energetická inspekce, dnes varovalo také Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace.

"V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na telefonáty společnosti, která se představuje jako Sdružení pro kontrolu energií. Právnickou osobu s takovým názvem však ve veřejném rejstříku nenajdete. Jedná se tedy evidentně o použití nekalé obchodní praktiky," uvedla předsedkyně sdružení Gerta Mazalová.