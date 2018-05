Pardubice - Devětatřicetiletý hokejový útočník Petr Sýkora bude hrát i nadále za Pardubice. Autor 375 extraligových gólů, který je nejlepším aktivním střelcem v nejvyšší soutěži, podepsal s Dynamem opět novou roční smlouvu.

"Jsem spokojený, že jsme se dohodli," řekl předseda představenstva a generální manažer Pardubic Dušan Salfický. "Petr to tak má nastavené, že hraje rok od roku, vždy si zhodnotí svůj zdravotní stav, ambice a rozhodne o svém dalším pokračování. Všichni v klubu máme radost, že opět bude oblékat náš dres," prohlásil Salfický.

Dvojnásobný šampion extraligy a švýcarské ligy s Davosem Sýkora v domácí soutěži nastupoval pouze za Pardubice. "Svědčí to o jeho oddanosti a loajalitě ke klubu. Je ikonou našeho klubu, řekl bych i legendou. Těžko ho bude někde někdo v tomto překonávat. Jsem proto velmi rád, že nám nadále bude rozdávat hokejovou radost," řekl Salfický. "Dokáže se připravit na novou sezonu a opět bude platným hráčem Pardubic," doplnil bývalý brankář.

V uplynulém ročníku Sýkora vybojoval s Dynamem nečekaný přímý postup do play off, kde ve čtvrtfinále potrápilo v sedmi utkáních pozdějšího finalistu Třinec. "Uplynulá sezona byla povedenější, o to se jednalo lépe. Připravuji se nyní s kondičním trenérem, abych hrál co nejlépe. Všichni chceme navázat na minulý ročník a třeba to i dotáhnout o kousek dál," řekl Sýkora, který v prosinci oslaví 40. narozeniny.

Během 851 utkání v domácí nejvyšší soutěži vstřelil 375 branek a připsal si 257 nahrávek. K povedené minulé sezoně přispěl v 51 zápasech včetně play off 34 body za 16 gólů a 18 asistencí.

Vedle švýcarské ligy okusil ve 12 utkáních za Nashville a Washington i slavnou NHL, v níž zaznamenal čtyři body (2+2).