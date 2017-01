Chicago - Spojené státy jsou nyní lepším a silnějším místem než dřív. V posledním proslovu ve funkci amerického prezidenta to dnes v Chicagu řekl dosluhující prezident Barack Obama. Připomněl také úspěchy, které podle něj jeho vláda dosáhla v oblasti hospodářství, zahraniční politiky nebo lidských práv. Američany vyzval, aby se aktivně zapojili do veřejného života a věřili v možnost změny.

"Díky vám je Amerika téměř v každém ohledu lepším, silnějším místem, než byla, když jsme začínali," uvedl Obama na počátku téměř hodinového proslovu. "Opouštím dnes večer toto pódium s ještě větším optimismem, než když jsme začínali, protože vím, že naše práce nejen tolika Američanům pomohla, ale že jich tolik inspirovala," řekl rovněž prezident.

Obama se rozhodl pomyslnou tečku za osmi lety svého prezidentského mandátu učinit v domovském Chicagu, kde v roce 2008 pronesl vítězný projev po vyhraných prezidentských volbách. Poslední řeč ve funkci hlavy státu přednesl v kongresovém paláci McCormick Place před tisíci shromážděných.

Za úspěchy své vlády dosluhující prezident označil například hospodářský rozvoj a růst počtu pracovních míst, zdravotní reformu známou jako Obamacare, navázání diplomatických vztahů s Kubou, zabití vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina či zlepšení postavení homosexuálů v zemi.

Spojené státy ale podle něj budou muset dál řešit i řadu problémů. Jedním z nich je rasové napětí, které podle něj na rozdíl od očekávání mnoha lidí jeho nástupem do funkce amerického prezidenta neskončilo. Překonat je podle Obamy třeba také přetrvávající nerovnost, která ohrožuje demokratické principy v zemi.

Rivalové jako Rusko nebo Čína se nemohou vyrovnat vlivu USA ve světě, pokud se Amerika nevzdá svých hodnot a nezmění se v další velkou zemi, která šikanuje své menší sousedy, uvedl Obama v posledním proslovu.

Krátce narazil také na svého nástupce Donalda Trumpa a jeho výzvu, která zazněla v předvolební kampani, aby muslimové měli dočasně zakázán vstup do země. "Odmítám diskriminaci muslimských Američanů," uvedl končící šéf Bílého domu a dočkal se bouřlivého potlesku. "Jsou stejní vlastenci jako my," dodal.

Svému nástupci chce Obama podle svých slov předat moc stejně hladce, jako to udělal v jeho případě prezident George W. Bush.

Americká demokracie podle Obamy potřebuje větší zapojení lidí do politiky a to "nejen když jsou volby, nejen když je v sázce váš vlastní úzký zájem". Pokud jsou nespokojení se současným stavem, měli by podle odcházejícího amerického prezidenta lidé sami kandidovat na nejrůznější funkce a pokusit se o změnu. "Naše demokracie je ohrožena vždy, když ji považujeme za samozřejmou," uvedl Obama.

"Naše ústava je pozoruhodný, krásný dar. Ale ve skutečnosti je to jen kus pergamenu. Sama o sobě nemá sílu. My lidé jí dáváme sílu - naším angažmá a volbami, které činíme," uvedl Obama.

Na závěr své chicagské řeči poděkoval své rodině - manželce Michelle a dcerám Malii a Sashe - i členům svého týmu včetně viceprezidenta Joea Bidena za podporu během vykonávaní úřadu. Uronil při tom několik slz.

Proslov zakončil Obama heslem, které používal již během první prezidentské kampaně: Yes, we can (Ano, můžeme) a dodatkem Yes, we did (Ano, učinili jsme).

Barack Obama opustí Bílý dům 20. ledna. Jeho nástupcem a 45. prezidentem USA se stane republikán Donald Trump, který v listopadových volbách porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.