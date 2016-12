Washington - Současný a budoucí americký prezident se na dálku pustili do sporu o to, kdo z nich by vyhrál případný vzájemný souboj v letošních prezidentských volbách. Barack Obama v pondělním televizním rozhovoru prohlásil, že pokud by mu zákon umožňoval kandidovat potřetí, získal by v listopadu podporu většiny voličů. "V žádném případě," kontroval na twitteru jeho nástupce Donald Trump.

Republikánský magnát v listopadu porazil Obamou podporovanou demokratku Hillary Clintonovou a mnozí experti se domnívali, že kdyby místo nepopulární političky mohl kandidovat současný prezident, Trumpa by porazil. "Jsem přesvědčen, že kdybych kandidoval znovu a nabídl Američanům své vize, dokázal bych mobilizovat většinu lidí, aby se za ně postavili," prohlásil Obama v narážce na pozitivní poselství své kampaně z roku 2008 vyjádřené sloganem "Ano, můžeme!"

Trump, kterému k vítězství pomohla kampaň postavená mimo jiné na kritice Obamovy "měkké" imigrační politiky či reformy zdravotní péče, si je jist svou případnou výhrou i nad současným šéfem Bílého domu. Voliči by podle něho sotva dali hlas Obamovi kvůli tomu, že nezvládá boj s takzvaným Islámským státem, nechává americké firmy vyvážet výrobu mimo území USA a prosadil "škodlivou" reformu zdravotnictví.

Clintonová sice v listopadovém souboji dvou historicky nejméně populárních kandidátů Trumpa porazila v celkovém počtu voličů, republikán však získal většinu volitelských hlasů zajišťujících zvolení do úřadu.