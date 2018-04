Mnichov - Trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Jupp Heynckes byl po prohraném úvodním semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid (1:2) hodně zklamaný, protože cítil, že domácí obhájcům trofeje oba góly darovali zbytečnými chybami. Zkušeného kouče mrzely i zahozené příležitosti německého mistra.

Bayern v repríze loňského čtvrtfinále vedl gólem Joshuy Kimmicha z 28. minuty. Těsně před pauzou ale vyrovnal další krajní bek Marcelo a v 57. minutě po chybě obránce Rafinhy dokonal obrat střídající Marco Asensio.

"Je hodně vzácné mít v semifinále Ligy mistrů tolik šancí, ale neproměnili jsme. Real Madrid vám toho obvykle tolik nedovolí, bohužel jsme nebyli efektivní jako normálně a dali soupeři dva dárky," řekl Heynckes novinářům po středečním zápase.

Bavorský celek s "Bílým baletem" v elitní soutěži prohrál pošesté za sebou a na svém stadionu utrpěl první soutěžní porážku v sezoně. Podle domácích hráčů měl naopak Bayern velkým rozdílem zvítězit.

"Kdybychom vyhráli 5:2, nemohli by si příliš stěžovat. Myslím, že jsem takhle slabý Real Madrid ještě v Mnichově neviděl," prohlásil stoper Niklas Süle, jenž v první půli vystřídal zraněného Jéromea Boatenga. "Řekl bych, že to klidně mohlo skončit 7:2 pro nás," doplnil autor první branky Kimmich.

Heynckes věří, že jeho svěřenci mohou semifinále příští úterý v Madridu otočit. "Zkusíme pro to udělat všechno. Samozřejmě má Real velkou výhodu, ale my jsme si nezasloužili prohrát a měli jsme vyhrát. To mi do odvety dodává trochu víc optimismu," uvedl dvaasedmdesátiletý kouč, který vyhrál Ligu mistrů před dvaceti lety s Realem a v roce 2013 s Bayernem.

"Těžko se nám tahle porážka kouše, byli jsme příliš naivní. Na druhou stranu jsme viděli, co proti Realu dokážeme. Nevzdáváme to, loni jsme tam v základní hrací době také vyhráli 2:1. V odvetě ale potřebujeme ukázat jiný zabijácký instinkt," dodal záložník Thomas Müller.