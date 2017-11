Basilej - Nepovedený večer prožil v Lize mistrů český fotbalový obránce Marek Suchý. Devětadvacetiletý stoper Basileje se totiž podepsal pod oba inkasované góly v utkání s CSKA Moskva, které po obratu vyhrálo 2:1 a vrátilo se do hry o postup. Švýcarský celek naopak promarnil možnost zajistit si s předstihem místo v osmifinále.

Basilej vyhrála první poločas díky brance Zuffiho, po přestávce ale vypadla z role a CSKA skóre otočilo. Nejprve Suchý nezachytil přihrávku na unikajícího Dzagojeva a poté špatným odkopem předložil míč Wernbloomovi, který se z voleje nemýlil. "Bez chyb by nepadaly žádné góly," řekl Suchý v rozhovoru pro švýcarská média.

"Oba góly byly hodně smolné, v obou případech jsme to mohli odbránit lépe," přidal český reprezentant, jehož mrzelo zejména zaváhání před rozhodující brankou. "Byl to vysoký míč, zkusil jsem ho odkopnout levou nohou, ale spadlo to přímo k soupeři, který dal gól. Takové chyby se stanou v jednom z deseti případů," dodal.

Kapitán Basileje také dobře ví, že i když je nutné se z chyb poučit, tak je potřeba myslet především na budoucí zápasy. "V minulosti bych se tím trápil, ale už jsem dost zkušený na to, abych věděl, že to musím rychle hodit za hlavu," prohlásil bývalý hráč Slavie a Spartaku Moskva.

Švýcarský celek promarnil možnost postoupit dvě kola před koncem skupiny do osmifinále. Po prohře s CSKA má Basilej na kontě stejně jako ruský celek šest bodů se ztrátou šesti bodů na vedoucí Manchester United. Poslední je bez bodu Benfica Lisabon.