Praha - Subdodavatelem systému datových schránek pro Českou poštu bude příštích pět let společnost O2 IT Services. Celková hodnota kontraktu je 1,8 miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

O2 IT Services, která služby spojené s provozem datových stránek dodávala i dosud, vyhrála ve veřejné soutěži, do které se přihlásily čtyři další firmy. K dokončení celého procesu je ještě nutná notifikace ze strany Evropské komise.

"Výsledky tendru jsou víc než uspokojivé. Díky veřejné soutěži jsme pro stát získali výhodnější podmínky a úsporu ve výši 200 milionů Kč v následujících pěti letech, na které je smlouva uzavřena,“ uvedl generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Letos v dubnu vláda rozhodla, že provoz datových schránek pro elektronickou komunikaci úřadů, občanů a firem bude mít Česká pošta pro ministerstvo vnitra na starosti i dalších pět let. Předpokládaná hodnota zakázky je 500 milionů korun ročně, do roku 2022 tak služby vyjdou na 2,5 miliardy korun.

O2 IT Services je stoprocentní dceřinou společností operátora O2. Vznikla oddělením Divize Professional Services O2 na začátku roku 2016. Firma zejména navrhuje a vytváří zákaznická řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a plní významné veřejné zakázky.

Informační systém datových schránek funguje v Česku od 1. července 2009. Jeho provoz v roce 2014 kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Podle tehdejší zprávy kontrolorů nedokázalo ministerstvo vnitra doložit, zda zavedení datových schránek přineslo očekávané úspory. Zavedení a provoz systému stál během prvních tří let 2,9 miliardy korun a například v roce 2012 jedna zpráva vyšla stát v průměru na více než 17 korun.

Zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT. Pokud jde o datovou schránku zřízenou ze zákona, o její založení se žádat nemusí, je založena automaticky. Celkem bylo ke konci března zřízeno zhruba 805.000 datových schránek, přes které prošlo přes 440 milionů datových zpráv.