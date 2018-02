Praha - Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) do měsíce rozhodne o způsobu zadání nákupu dvanácti víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes řekla, že od pátku má k dispozici od vojáků upravené požadavky na nákup za několik miliard korun.

Ministerstvo chce armádě koupit 12 nových víceúčelových vrtulníků, které nahradí bojové vrtulníky Mi-24. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda by podle dřívějších informací měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo. Podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun.

Při nákupu Šlechtová může využít výjimku ze zákona a neoslovit jiného dodavatele, nebo nákup uskutečnit dohodou mezi vládami.

Šlechtová si v lednu stěžovala, že nabídky, které obrana dostala při marketingovém průzkumu, neodpovídají zadaným požadavkům, protože je nelze splnit. Podotkla, že si nemyslí, že česká armáda potřebuje něco, co ani není na trhu. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář později odmítl, že by armáda měla nereálné požadavky. Nyní zpřesněná specifikace by měla umožnit výrobcům splnit stanovené podmínky.

Úkolem požadovaných vrtulníků bude letecká přeprava vojáků, přímá podpora pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch Integrovaného záchranného systému. Ministerstvo bude chtít koupit nejen samotné stroje, ale i jejich výstroj a vybavení, včetně výzbroje a munice. Součástí zakázky bude také logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.