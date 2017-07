Praha - Zájem o zkrachovalou lounskou vagonku Legios, která nyní funguje pod názvem Heavy Machinery Services (HMS), projevila společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Jaroslava Strnada. Podle prohlášení, které firma ve středu zaslala na insolvenční soud v Českých Budějovicích, si chce Strnad v první fázi pronajmout výrobní závod v Lounech a po vyřešení insolvence podnik koupit. Píšou o tom Hospodářské noviny (HN).

"Skupina CSG je připravena okamžitě začít jednat se všemi dotčenými subjekty, tedy s insolvenčním správcem, věřiteli i všemi dotčenými orgány, o možnosti převzetí závodu," stojí v dokumentu. Cenu firma zatím komentovat nechce. Vzhledem k průběhu insolvenčního řízení bude schopna konkrétní nabídku předložit až v okamžiku, kdy bude zřejmé, co je součástí majetkové podstaty dlužníka a co by tedy bylo předmětem případného pronájmu či prodeje.

Legios je v úpadku od února 2014, věřitelům dluží téměř 3,3 miliardy korun. Doposud největším věřitelem byla slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB). Ta svou pohledávku nedávno postoupila švýcarské firmě Mitteleuropa Kredit & Immobilien AG. Oficiálně výroba sice stojí, téměř tisíc lidí ale o práci nepřišlo. Vedle původního Legiosu totiž vznikla nová společnost Legios Loco, která si od něj za 400.000 korun měsíčně pronajímá areál a platí jeho zaměstnance, píšou HN. Otázkou ale je, komu tyto podniky patří. Podle obchodního rejstříku jsou to neznámé zahraniční firmy.

Czechoslovak Group, která loni koupila pět firem (mimo jiné Avii a Kovosvit), je holding zastřešující průmyslové podniky zejména v Česku a na Slovensku. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, stejně jako silniční dopravní a logistické služby.

Konsolidované tržby holdingu Czechoslovak Group (CSG) činily loni 6,6 miliardy korun, meziročně o 39 procent více. Čistý zisk klesl o 6,9 procenta na 756 milionů korun. Nekonsolidované tržby všech společností, které Strnad ovládá, meziročně vzrostly o 13,2 procenta na 15,4 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA těchto firem stoupl meziročně o 26,6 procenta na 1,9 miliardy korun. Mimo konsolidované výsledky je zejména 65procentní podíl Strnada v automobilce Tatra Trucks, který vlastní přímo jako fyzická osoba.