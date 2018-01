Londýn - Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange žádá soud v Londýně o stažení zatykače, který byl na něj vydán v roce 2012, když se nedostavil k jednání ohledně vydání švédské justici. Od té doby se programátor Assange, narozený v Austrálii, ukrývá v britské metropoli na velvyslanectví Ekvádoru. Pokud s žádostí uspěje, mohl by pak dostat možnost ambasádu opustit, uvedla agentura Reuters. Soudkyně Emma Arbuthnotová má ve věci rozhodnout 6. února.

"Usiluje o to (Assange), aby byl zatykač zrušen, neboť Švédové potvrdili, že extradiční žádost již není platná," řekl mluvčí britské prokuratury Crown Prosecution Service. Právník Mark Summers dnes u soudu řekl, že žádost "ztratila svůj smysl a svoji funkci". Podle agentury AP se verdikt očekával již dnes, Reuters však následně informoval, že padne až na začátku příštího měsíce.

O vydání Assange žádalo Švédsko kvůli obviněním ze znásilnění, kterého se údajně dopustil v roce 2010. Assange se před vydávacím řízením uchýlil na ekvádorskou ambasádu v obavě, že by ho Švédsko vydalo do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů, například o válce v Iráku či Afghánistánu. Švédská prokuratura ale loni v květnu zastavila předběžné vyšetřování údajného sexuálního násilí, a podle Assange by tak měli stíhání zastavit i Britové.

Na otázku agentury Reuters, zda by úspěch se žádostí pro Assange nakonec znamenal svobodu, odpověděl mluvčí britské prokuratury: "Hypoteticky ano, tak by zněla naše interpretace".

Pobyt zakladatele WikiLeaks na ekvádorské ambasádě se už protáhl na více než pět a půl roku a britská média tento týden na základě posledních pozorování lékařů uvedla, že jeho současná životní situace má "nebezpečný" vliv na jeho zdraví. Prezident Ekvádoru Lenín Moreno navíc prohlásil, že Assange působí jeho vládě "vícero potíží".

Assange by se do Ekvádoru, který mu udělil azyl a v prosinci také občanství, rád přestěhoval. Ekvádorská vláda ale na začátku roku uvedla, že ambasádu neopustí, dokud nebude mít zaručen bezpečný odchod.