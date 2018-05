Praha - Ke vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO se v referendu sociální demokracie 14 dní před jeho ukončením vyslovilo v regionech mezi 30 až 60 procenty místních organizací strany. Zda převažují souhlasná, nebo nesouhlasná vyjádření, není zřejmé, mnozí zástupci krajských organizací výsledky mnohdy neznají nebo je nechtějí komentovat s tím, že jsou tajné. Účast v hlasování je podle nich ale mnohde vysoká.

Například ve středních Čechách podle předsedy krajské ČSSD Robina Povšíka převažuje mezi sociálními demokraty názor, že by strana měla do vlády s ANO vstoupit. V regionu dosud odvolila asi polovina organizací a účast je mezi 60 až 80 procenty. Také na Vysočině je zatím více hlasů pro vládu. "Ale nechci předjímat, ještě je před námi třicet čtyřicet procent hlasujících organizací," řekl ČTK krajský předseda Petr Krčál. Účast v referendu v kraji odhaduje na sedmdesát procent.

Podle informací, které má ČTK k dispozici, je vstupu do koalice s ANO zatím nakloněna i většina sociálních demokratů v Jihočeském kraji, kde se jich v referendu k tomu vyjádřila zatím zhruba polovina z 907.

Naopak proti vstupu do vlády je většina členů ČSSD v Brně. Tamní předseda strany Oliver Pospíšil uvedl, že se referendum ale konalo zatím v šesti z 25 městských organizací a tři čtvrtiny byly proti vstupu. Po okresech se názory různí, zjistila ČTK. Většina se kloní ke vstupu do vlády, například na Břeclavsku však zaznívají spíše odmítavé názory.

V Královéhradeckém kraji je hlasování zatím vyrovnané. Svůj hlas odevzdali členové v 30 procentech místních organizací. Šéf krajské ČSSD Jan Birke ale ČTK řekl, že hlasovaly především malé organizace, které nezřídka mají i jen několik členů.

V Plzeňském kraji už hlasovalo 44 místních organizací z 67, tedy zhruba dvě třetiny. Dosavadní výsledky krajský tajemník David Zrostlík ČTK neřekl. Řada představitelů ČSSD v regionu se ale už dříve vyjádřila proti vládní koalici s ANO. Například plzeňský primátor Martin Zrzavecký a hejtman Josef Bernad si myslí, že by měla ČSSD raději odejít do opozice.

Zhruba polovina místních buněk ukončila hlasování v Jihomoravském a Ústeckém kraji, v němž k nejostřejším kritikům vládního spojení s ANO patří ústecká ČSSD. Z vyjádření členů, které oslovila ČTK, vyplývá, že s vládním angažmá nesouhlasí. "Máme pár měsíců do komunálních voleb, už teď jsou naše preference na bodě mrazu a vstup do vlády pro nás může být ranou," řekl ČTK jeden z členů na Ústecku. Místní sociální demokraté se podivují i průběžným výsledkům, které unikly z Lidového domu. "Mám od kolegů z Moravy informace zcela opačné, i tam jsou většinou proti vstupu do vlády," dodal jeden ze členů.

Méně než polovina stranických organizací zatím odvolila v Pardubickém kraji, účast v nich je ale nadprůměrně vysoká, uvedla krajská tajemnice Michaela Skalická. Předběžné výsledky zástupci strany nechtěli zveřejnit a nesdělili je ani představitelé ČSSD v Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, kde se referendum podle krajské tajemnice strany Petry Krejčířové zatím uskutečnilo ve třetině organizací.

Sociální demokraté z téměř 1100 místních organizací strany mohou hlasovat o vstupu do vlády do 14. června. Výsledky budou oznámeny o den později. Právo vyjádřit se má přes 17.500 straníků. Vedení strany se jich v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády na základě podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení.