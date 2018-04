Budapešť - Účast v dnešních parlamentních volbách v Maďarsku ve 13:00 SELČ, tedy po více než polovině doby stanovené pro hlasování, dosáhla 42,3 procenta, což je nejvíce od roku 2002. Vyplývá to z údajů ústřední volební komise. Po prvních třech hodinách přitom komise hlásila, že k 09:00 Maďaři projevují největší zájem o parlamentní volby od roku 1998. Největší šance na vítězství má strana Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, která vyhrála i volby v roce 2010 a 2014.

Při volbách před čtyřmi lety v brzkém odpoledni odvolilo 34,4 procenta lidí. Někteří analytici tvrdí, že pokud by dnešní účast přesáhla 70 procent, znamenalo by to, že se opozici podařilo zmobilizovat voliče, a Fidesz by tak mohl přijít o parlamentní většinu, napsala agentura Reuters.

"Oslavujeme demokracii a vypadá to že půjde o krásnou oslavu, protože se jí účastní mnoho z nás," citovala agentura AP kandidáta na premiéra maďarských socialistů Gergelyho Karácsonyiho. Karácsony také řekl, že prezident János Áder "opomněl velmi důležitý úkol", když před volbami nevyzval Maďary, aby šli hlasovat.

"Je jisté, že z nízké účasti by profitoval jedině Fidesz," řekl analytik Gábor Györi z institutu Policy Solutions. "Opoziční politici mají pravdu, když se radují z vysoké volební účasti, ale to neznamená, že je rozhodnuto," poznamenal zároveň.

Orbán maďarskou opozici obviňuje z toho, že ve spolupráci s OSN, Evropskou unií a americkým filantropem maďarského původu Georgem Sorosem plánuje udělat z Maďarska "zem imigrantů" a ohrozit tak jeho bezpečnost a křesťanskou identitu. Opozice taková tvrzení odmítá. Gábor Vona, šéf krajně pravicové strany Jobbik, která však v poslední době svoji rétoriku zmírnila, uvedl, že nejde o migranty přicházející do Maďarska, ale o vysoký počet Maďarů odcházejících do západní Evropy s vidinou vyšších výdělků a lepší perspektivy. "Dnešek rozhodne, zda Maďarsko bude emigrantskou zemí nebo ne - a já si nepřeji, aby Maďarsko bylo emigrantskou zemí," prohlásil. Jeho strana má podle průzkumů šanci skončit druhá.

Hlasování začalo v 06:00 SELČ a volební místnosti budou otevřené do 19:00 SELČ. Asi 8,3 milionu oprávněných voličů rozhoduje o obsazení 199 poslaneckých křesel. Předběžné výsledky se čekají dnes později večer.

Podle Orbána jde o budoucnost země

Maďarsko dnes vybírá nové složení parlamentu, za favorita průzkumy označují stávajícího premiéra Viktora Orbána. Ministerský předseda hlasoval ve škole nedaleko svého domova v Budapešti a po odchodu z volební místnosti slíbil, že bude bojovat za svou zemi, napsala agentura Reuters.

Orbánův Fidesz si podle průzkumů připíše třetí vítězství v parlamentních volbách v řadě. "Poté, co dalo jasně najevo, že je proti migraci Bavorsko, Itálie, Česko a Rakousko, je nyní řada na Maďarsku," řekl Orbán portálu Origo v dnes zveřejněném rozhovoru. V předvolební kampani se stavěl do role zachránce maďarské křesťanské kultury před muslimskou migrací do Evropy. Podle svých kritiků tak v Maďarsku rozdmýchává xenofobii.

Orbán novinářům u volební místnosti řekl, že hlasoval pro svůj Fidesz, protože to je "jediná bezpečná volba", a že během dne hodlá mobilizovat voliče.

"Odsud půjdu burcovat voliče... každého žádám, aby se voleb zúčastnil," řekl Orbán po odchodu z volební místnosti.

O letošní volby je podle průběžných oznámení volební komise mimořádný zájem. Do 15:00 SELČ hlasovalo přes 53,6 procenta voličů. V předchozích parlamentních volbách v roce 2014 to ve stejný čas bylo 45 procent voličů. Dnešní účast prozatím odpovídá účasti z roku 2002, kdy nakonec hlasovalo 73,5 procenta voličů, poznamenal Reuters. V roce 2014 to bylo o zhruba 12 procentních bodů méně.

O zájmu o hlasování svědčí i zpravodajství agentury Reuters. Její korespondenti ohlásili, že se před některými volebními místnosti v Maďarsku vytvořily dlouhé fronty. Velký zájem hlasovat mají i Maďaři v zahraničí. V Londýně před ambasádou fronta měla několik stovek metrů, někteří lidé, které neodradil ani déšť, zde museli čekat i více než dvě hodiny.

Komentátoři vysokou volební účast, která by mohla překročit 70 procent, vysvětlují mimo jiné tím, že se opozici nakonec podařilo přimět Maďary nespokojené s Orbánem, aby šli hlasovat. Zatímco nízká účast by podle expertů byla pro Orbána výhodná, při velkém zájmu voličů by ale nakonec nemusel získat parlamentní většinu.

Orbán po výhrách v letech 2010 a 2014 využil převahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví, média a do klíčových pozic ve státní správě i byznysu dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodní organizace.

"EU není v Bruselu. EU je v Berlíně, v Budapešti, v Praze a v Bukurešti," řekl dnes Orbán na dotaz, zda bojuje proti evropskému bloku. Uvedl také, že bude hájit zájmy Maďarska a že Maďarsko je oddaným členem mezinárodních organizací. "Naši zemi milujeme a za naši zemi bojujeme," dodal.

Pokud Orbán s převahou zvítězí, může se podle Reuters pokusit posílit skupinu středoevropských zemí v jejich kritickém postoji vůči unijní přistěhovalecké politice. Z Orbánova vítězství budou těžit i nacionalistická uskupení v regionu, například v Polsku či Rakousku, což může vyvolat trhliny v jednotě evropského bloku.

Maďarsko má v současné době s Bruselem napjaté vztahy, což ale Orbán umí využít k získání podpory veřejnosti, která rovněž oceňuje fakt, že jeho vláda drží rozpočtový deficit pod kontrolou a že Maďarsku se hospodářsky daří a nezaměstnanost klesá.

Podle průzkumu agentury Závecz zveřejněného v pátek Fidesz podporovalo 46 procent rozhodnutých voličů, druhý se umístil krajně pravicový Jobbik s 19 procenty a socialisté byli třetí se 14 procenty. Nicméně předvolební sondáže se mohou ukázat jak nepříliš vypovídající, protože třetina voličů byla nerozhodnutá a mnoho dalších lidí své skutečné preference tají.

Hlasování začalo v 06:00 SELČ a skončí v 19:00 SELČ. Odhady z průzkumů mezi voliči při odchodu z volebních místností se neplánují a předběžné výsledky mají být známé pozdě večer.