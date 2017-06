Jenišovice (Jablonecko) - V Jenišovicích na Jablonecku zahynul v sobotu po pádu z kola sedmapadesátiletý cyklista, neměl přilbu. Další cyklista zahynul dnes ráno v Ostravici na Frýdecko-Místecku. Při sjíždění z kopce zřejmě nezvládl řízení a přejel do protisměru, kde narazil do skruže. Cyklista jel na horském kole bez ochranné helmy.

Na Jablonecku zahynul 57letý cyklista, cyklistickou přilbu neměl

V Jenišovicích na Jablonecku zahynul v sobotu po pádu z kola sedmapadesátiletý cyklista, neměl přilbu. Záchranáři mu nemohli pomoci, přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Okolnosti cyklistovy nehody nejsou podle ní jednoznačné. Policisté událost vyšetřují a pro upřesnění příčiny úmrtí cyklisty nařídili soudní pitvu.

"V sobotu kolem 23:00 přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje od zdravotnické záchranné služby informaci o tom, že jejich sanita vyjíždí do Jenišovic do ulice U Rokle 40, kde se na silnici nachází cyklista bez známek života. Na něj dispečink záchranné služby upozornil náhodný svědek," popsala událost Baláková.

Když lékař záchranné služby na místo dorazil, mohl už podle ní u cyklisty jen konstatovat smrt. "Muž velmi pravděpodobně zemřel v důsledku pádu z elektrokola, o čemž svědčilo zranění na jeho hlavě. Cyklistickou přilbu nepoužil," dodala mluvčí.

Právě na jízdu na kole s přilbou se o víkendu v Jizerských horách zaměřila kampaň Týmu silniční bezpečnosti a Horské služby ČR. Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti zemřelo v loňském roce na českých silnicích 39 cyklistů, dalších 417 se při nehodě zranilo těžce a 3071 lehce. Nehody se však cyklistům nevyhýbají ani při jízdě mimo silnici. V roce 2016 poskytovala horská služba v celé zemi pomoc cyklistům v celkem 691 případech.

"Dnes a denně se přesvědčujeme, že mnozí cykloturisté jako by zapomínali, že i při neopatrné jízdě mimo silnice jim hrozí riziko vážného úrazu. Navíc nejednou opomíjejí nutnou prevenci v podobě ochranné přilby. Negativní roli v častých případech sehrává i posilnění alkoholem," řekl náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek. Při některých sjezdech může podle něj i běžný cykloturista dosáhnou rychlosti až 60 kilometrů v hodině, výjimkou ale nejsou ani rychlosti až 80 km/h. Přilba tak může zachránit život nebo zmírnit následky pádu.

Na Frýdecko-Místecku zemřel cyklista, neměl přilbu

Devětačtyřicetiletý cyklista zemřel dnes ráno v Ostravici na Frýdecko-Místecku. Při sjíždění z kopce zřejmě nezvládl řízení a přejel do protisměru, kde narazil do skruže. Cyklista jel na horském kole bez ochranné helmy. ČTK to řekla policejní mluvčí Lenka Sikorová.

Neštěstí se stalo okolo 08:00 na nepojmenované místní komunikaci. "Na místě zasahovali záchranáři i s vrtulníkem. I přes oživovací pokusy ale cyklista zraněním podlehl," řekla policejní mluvčí.

Podobná nehoda se stala v sobotu v Jenišovicích na Jablonecku, kde zahynul po pádu z kola sedmapadesátiletý cyklista, který také neměl přilbu. Sobota byla počtem úmrtí při nehodách zatím nejtragičtějším dnem letošního roku, celkem zahynulo na silnicích devět lidí.