Praha - O nadcházejícím víkendu v Česku přibudou další sjezdovky, které se v této sezoně otevřou poprvé. Příliš nesněží, lyžařské areály ale využívají mrazivé počasí k výrobě dalšího technického sněhu. Na svazích jsou tak vrstvy silné i víc než půl metru. Běžkaři mohou do stopy vyrazit v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách, Jeseníkách nebo na Vsetínsku, vyplývá z ankety ČTK.

V Krkonoších ve Špindlerově Mlýně se na víkend otevřou sjezdovky na Medvědíně a lanovka Labská, v týdnu se lyžovalo pouze v areálu Svatý Petr. SkiResort Černá hora - Pec otevře od soboty nově areály v Černém Dole a ve Velké Úpě, v Peci pod Sněžkou se v pátek rozhodne o zprovoznění lanovky a sjezdovky Hnědý vrch či Javor 1. Od pátku bude možné lyžovat v Rokytnici nad Jizerou a od soboty bude jezdit lanovka na Benecku. Skiareál Herlíkovice se o nadcházejícím víkendu otevře kompletně, před týdnem se lyžovalo pouze na jedné sjezdovce.

Nové sjezdovky přibudou také v Liberci na Ještědu. V Krušných horách se navzdory oteplení lyžuje na Klínovci a Bublavě. O víkendu budou sjezdovky připravené také na Božím Daru, v Potůčkách a na Plešivci.

Na Šumavě v sobotu slavnostně zahajuje sezonu Skiareál Lipno, byť je v provozu už dva týdny. Pro návštěvníky připravuje závody ve slalomu nebo lampionový průvod. Na Zadově zatím mohou lyžaři využívat pouze sjezdovku Kobyla. Téměř devět kilometrů upravených sjezdovek nabízí návštěvníkům areál na česko-rakouské hranici Hochficht. V Železné Rudě a okolí jsou v provozu sjezdovky na Špičáku, Nad Nádražím, na Belvederu a na Samotách.

Nové sjezdovky se o víkendu otevřou i v Jeseníkách. Větší délka svahů než dosud bude pro lyžaře připravená na Červenohorském sedle, pod horou Praděd se v této sezoně poprvé rozjedou vleky Malý a Velký Václavák. Každodenní provoz už má Branná, od pátku bude také ve Ski areálu Kouty. Od pátku bude možné lyžovat v Karlově, kde přes týden vleky stály.

Všechny sjezdovky by měly být otevřené v Dolní Moravě, ve všední dny se rozsah omezí. V Červené Vodě a Čenkovicích se bude lyžovat zatím na části sjezdovek, zato ale bez rozdílu mezi víkendem a všedními dny. V Beskydech by chtěl být do vánočních svátků plně v provozu největší areál Ski Bílá na Frýdecko-Místecku, kde je zatím možné lyžovat na pěti ze sedmi sjezdovek.

Na Vysočině by mělo být koncem týdne v provozu pět lyžařských sjezdovek. K Šacberku, Křemešníku a Velkému Meziříčí se v pátek přidají Luka nad Jihlavou. Od soboty předpokládají zahájení sezony provozovatelé sjezdovky v Novém Jimramově. Uzavřena je však ode dneška do konce týdne sjezdovka Harusův kopec v Novém Městě na Moravě kvůli Světovému poháru v biatlonu.

Ve Zlínském kraji je na sjezdovkách dostatek technického sněhu, v týdnu napadlo i několik centimetrů sněhu přírodního. Podmínky si pochvalují provozovatelé areálu na Kohútce, Trojáku v Hostýnských vrších i Kyčerky ve Velkých Karlovicích. Po víkendové poruše na převodovce vleku se v pátek opět začne lyžovat v Karolince. Na jihu Moravy se na umělém sněhu jezdí v Němčičkách na Břeclavsku a v Olešnici na Blanensku.

Ve středních Čechách se lyžuje na Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku, na Šibeničním vrchu v Mnichovicích a v Chotouni v Jílovém u Prahy. Lyžařský areál Kvasejovice na Příbramsku čeká na vhodné podmínky, aby mohl začít zasněžovat.