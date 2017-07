Praha - Po dnešní předehrávce mezi Brnem a Ostravou vstoupí o víkendu do nové ligové sezony i zbylých čtrnáct týmů včetně hlavních adeptů na titul s drahými letními posilami, kteří už za sebou mají zápas v kvalifikaci pohárů. Obhájce trofeje Slavia přivítá v sobotu Teplice, Plzeň bude hostit Duklu a Sparta si na závěr programu prvního kola v neděli zkusí v malém pražském derby s Bohemians 1905 spravit chuť po čtvrteční prohře 0:2 v Evropské lize na půdě Crvené Zvezdy Bělehrad.

Slavia vstoupila do sezony úterní výhrou 1:0 nad Borisovem na úvod 3. předkola Ligy mistrů. Ve středu čeká Pražany odveta, takže je možné, že kouč Jaroslav Šilhavý pozmění sestavu. Červenobílí od jeho zářijového příchodu neprohráli ani jeden z 26 ligových duelů, z posledních čtyř domácích soubojů s Teplicemi ale jen jednou zvítězili a se Severočechy před čtyřmi lety utrpěli v Edenu historicky nejvyšší debakl 0:7.

"Teplice se v minulé sezoně prezentovaly výbornými výkony a do posledního zápasu hrály o poháry, takže budou určitě nepříjemným soupeřem. My ale chceme vstoupit do ligy vítězně a rádi bychom proměnili více gólových šancí než v utkání proti Borisovu," řekl Šilhavý.

Sparta ze všech týmů nejvíc posilovala a vedle italského kouče Andrey Stramaccioniho přivedla deset zahraničních posil, z nichž osm naskočilo v Bělehradě. Letenští však proti Crvené Zvezdě nepředvedli téměř nic, vázla jim souhra a před odvetou si tak potřebují zlepšit náladu výhrou v úvodním kole s Bohemians. S "Klokany" v lize neprohráli devatenáctkrát po sobě.

"Pro nás bude strašně důležité, abychom zápas výsledkově, ale i lépe herně zvládli. Není to ideální soupeř, protože Bohemka bude složitá, ale věřím, že budeme hrát jinak než v Bělehradě. Zápas prostě musíme za každou cenu vyhrát," řekl asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč.

Zápas bude velmi zajímavý pro kouče Bohemians Martina Haška staršího, který na Letné působil jako hráč i trenér. "Celá sportovní veřejnost je v očekávání, jak si posílená Sparta povede. Je to pro nás výzva a případný úspěch by byl vnímaný možná ještě silněji než kdykoliv jindy. V případě, že vyhrajeme, vypíšu jako prémii pro každého špekáček. Po vyhraném zápase totiž opékáme buřty v Uhříněvsi," řekl Hašek.

Plzeň je považovaná až za třetího největšího favorita na titul, úterním výkonem v úvodním zápase v kvalifikaci Ligy mistrů v Bukurešti (2:2) ale dala jasně najevo, že nehodlá být do počtu. V sobotu přivítá Duklu, s níž v sedmi domácích ligových zápasech ještě neprohrála.

"Dukla za poslední tři roky udělala obrovský kus práce. Hraje velmi dobře kombinačně, má výbornou mezihru a nebezpečný protiútok. Ale my chceme první kolo vyhrát. To nám velí hrát ofenzivně," řekl staronový trenér Pavel Vrba, kterého čeká návrat na plzeňský stadion.

Mladá Boleslav už v Evropské lize přešla přes irský Shamrock, ve čtvrtek doma na úvod 3. předkola udolala albánský tým Skënderbeu Korcë a formu chce potvrdit i v lize proti nováčkovi Olomouci. Sigma se vrací do soutěže po roční pauze. "Jsme všichni natěšeni na první zápas, byť proti nám stojí soupeř z těch nejkvalitnějších," řekl kouč Sigmy Václav Jílek.

Ve zbylých zápasech přivítá Karviná Jihlavu, Slovácko bude hostit Jablonec a druhý z podještědských celků Liberec bude hrát se Zlínem, který má díky triumfu v poháru jistou účast ve skupině Evropské ligy.

Hlasy před víkendovými zápasy 1. kola první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň (v minulé sezoně 2.) - Dukla Praha (7.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Těším se moc, věřím, že přijde opět hodně lidí, jako bylo v Plzni zvykem. Doufám, že nás přivítá plný stadion, a o to víc to pro nás bude zavazující, abychom diváky první kolo potěšili. Možná změníme v sestavě jeden dva posty, víme, že máme kvalitní kádr a nebojíme se toho, abychom dali příležitost dalším hráčům, kteří třeba v Rumunsku do utkání nezasáhli. Dukla hraje v poslední době velmi dobře, kombinačně je silná, za poslední tři roky udělali obrovský kus práce. Musíme si dát pozor hlavně na její kombinaci, mezihru a rychlý protiútok, v tom jsou velice silní."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Ono je jedno, s kým začínáme, se všemi musíme hrát. Ale hrát teď s Plzní je možná lepší proto, že oni také nevědí, jak začnou. Potýkali se s marodkou, začínají jim poháry, nejsou úplně v pohodě, a my se alespoň hned na začátek vybičujeme, abychom se skvěle připravili. Věřím, že to zvládneme. Nechci mluvit o tom, že je potrápíme. Já chci, abychom na ně vletěli a přitlačili je."

1. FC Slovácko (12.) - FK Jablonec (8.)

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Chtěl bych, abychom navázali na trend z minulé sezony, byli aktivní a hráli hezký fotbal. Nutně ale musíme zlepšit práci v obou šestnáctkách. I když došlo v Jablonci přes léto k několika změnám, má mužstvo svoji sílu a kvalitu. Dalo by se říci, že má všechny pozice dokonce zdvojené. Myslím si, že oproti minulé sezoně síla Jablonce v žádném případě neutrpěla, proto nás čeká na úvod hodně těžký soupeř. Věřím, že budeme v rámci možností optimálně nachystaní a přejeme si, abychom premiéru úspěšně zvládli."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Prohráli jsme sice dvě z posledních tří přípravných utkání, ale nebyly to zápasy na prohru. Udělali jsme tam chyby, které jsme dosud moc nedělali. Takže nemám strach, že bychom měli hrát špatně. Herně mužstvo vypadá dobře a teď to musíme potvrdit v prvním mistrovském utkání. Slovácku odešli Tetteh a Koné, kteří nás na jaře hodně zlobili a byli pro nás nepříjemní. Slovácko to teď hraje trochu jinak, mají menší, ale zase pohyblivější hráče. Musíme se na to připravit."

MFK Karviná (10.) - Vysočina Jihlava (14.)

Jozef Weber (trenér Karviné): "Celý tým už je nažhavený na úvodní zápas. Chceme pokračovat v tom, co jsme předváděli na domácím hřišti v uplynulé sezoně. Diváci v Karviné jsou nároční na přístup hráčů, v tom jsme ale myslím byli docela silní v minulé sezoně a mužstvo v tom má i svůj cit. Na podobných základech chceme stavět znovu. Věřím, že chytíme start soutěže."

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Čeká nás velmi těžký duel. Není třeba zdůrazňovat, jak důležitý pro oba celky bude vstup do nadcházející sezony. Moc bychom si přáli, abychom do něj vstoupili úspěšně. Karviná v uplynulém ročníku zaznamenala velký pokrok, na druhé straně ztratila největší oporu v podobě gólmana Laštůvky. Jinak kádr našeho soupeře nedoznal velkých změn. Už je rok pohromadě, proto očekávám, že může být v této sezoně ještě silnější. Citelně budeme postrádat zraněné Vaculíka a Rabušice."

Slavia Praha (1.) - FK Teplice (5.)

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Určitě budeme chtít do ligy vstoupit úspěšně. S respektem k soupeři chceme získat tři body a zahájit nový ročník ligy vítězně. Teplice se v minulé sezoně prezentovaly výbornými výkony a do posledního zápasu hrály o poháry, takže budou určitě nepříjemným soupeřem. My ale chceme zvítězit a rádi bychom proměnili více gólových příležitostí než v utkání proti Borisovu."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Slavia už v minulé sezoně vzbuzovala velký respekt a i v posledních zápasech ukazovala velkou kvalitu. My si ale věříme, že to dokážeme Slavii zkomplikovat. Sportovně je to zajímavé a jsme v očekávání, jakým směrem se Slavia a především Sparta posune. Slavia doplnila tři zahraniční hráče, zatímco Sparta trochu víc. Tak jsme v očekávání, jakým způsobem budou hrát."

FK Mladá Boleslav (4.) - Sigma Olomouc (nováček)

Dušan Uhrin ml. (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Čeká nás odveta 3. předkola Evropské ligy v Albánii a chceme postoupit, tak určitě uděláme v lize nějaké změny v sestavě, ale v tuto chvíli nejsem schopen říci kde. Každopádně chceme po Evropské lize dobře vstoupit i do ligy. Už dvakrát se nám stalo, že po dobrém prvním poločase jsme ve druhém polevili, na tom musíme zapracovat."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Uvědomujeme si, že první liga je o něčem jiném. Ale věřím v sílu mužstva, které svou kvalitu loni ve druhé lize prokázalo, a myslím, že je schopné se porvat o střed tabulky. Samozřejmě, že jsme všichni natěšení na první zápas, byť proti nám bude stát soupeř z těch nejkvalitnějších."

Slovan Liberec (9.) - Fastav Zlín (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Oproti jarnímu kádru nám chybí více než deset hráčů, z toho odešlo pět hráčů základní sestavy. Stavíme zase nové mužstvo a je otázka, jak rychle si to sedne. Jsme v očekávání, jak nám vyjdou první kola, od toho se to bude odvíjet. Hodně nám určí ráz už první utkání. V minulých dvou sezonách jsme byli doma v lize skoro neporazitelní, tak na to chceme navázat a v prvním kole se Zlínem před našimi fanoušky vyhrát."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Liberec hodně obměnil kádr, ale na druhou stranu přišlí noví fotbalisté. Například Pulkrab, který je zajímavý hráč, Malinský, vrátil se Folprecht. Liberec jsme hodně sledovali, dokonce jsme se na něj byli podívat v Chotěbuzi. Tvrdí, že jsou oslabeni a nepodařilo se jim zacelit mezery po odchodu opor Baroše, Dúbravky, Vůcha, Součka a Ekpaie. V tom ale hrozí nebezpečí, neboť hráči, kteří dostanou šanci, se nikoho nebojí a chtějí ukázat svou kvalitu. Očekávám, že narazíme na tým, který se pokusí kvalitu převážit bojovností a agresivitou. Do toho bude Liberec vkládat své šance."

Sparta Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Pro nás bude hodně důležité, abychom zápas výsledkově, ale i lépe herně zvládli. Není to ideální soupeř, protože Bohemka bude hodně složitá, ale věřím, že budeme hrát jinak než v Bělehradě a zvládneme to. Nečeká nás nic jednoduchého, ale hrajeme doma a zápas prostě musíme za každou cenu vyhrát."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Na utkání se Spartou se těší všichni ve všech klubech, zápas proti ní patří mezi vrcholy nejvyšší soutěže. Navíc je ještě Sparta extrémně posílená za extrémní peníze a má nového trenéra. Celá sportovní veřejnost je v obrovském očekávání, jak si povede. Potkáváme se hned na úvod, takže ten zápas bude mít ohromnou sledovanost. Je to pro nás výzva a případný úspěch by byl vnímaný možná ještě silněji než kdykoliv jindy. V případě, že vyhrajeme, tak vypíšu jako prémii pro každého špekáček. Pochopitelně ten pravý od řezníka. Po vyhraném zápase totiž opékáme buřty v Uhříněvsi, máme tam pro to speciální ohniště."