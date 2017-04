Ilustrační foto - Ozbrojení policisté hlídali 21. prosince tržnici na plzeňském náměstí Republiky. Opatření souvisí s teroristickým útokem v Berlíně, kde do davu lidí na vánočním trhu vjel kamion.

Praha - O velikonočních svátcích se do ulic měst a na všechna česká mezinárodní letiště preventivně vrátí policisté se samopaly. Na bezpečnost jich bude dohlížet přes 500. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který nepředpokládá, že by bylo nutné povolávat i armádu. V případě potřeby nicméně armáda vyčlení na pomoc policii zhruba 600 vojáků.

Posílení bezpečnostních opatření se vztahuje jak k Velikonocům, tak i k židovskému svátku pesach, který připadá na stejné období. Ministr zdůraznil, že krok je pouze preventivní ostražitostí, protože žádná informace stále nenasvědčuje tomu, že by bezpečnost v Česku byla ohrožena.

Opatření budou nejviditelnější v hlavním městě, policie bude například řešit ochranu turistů, kteří stojí ve frontách před Hradem. Hlídky se však zaměří i na všechny ostatní regiony.

Policisté o Velikonocích tradičně dohlédnou také na bezpečnost na silnicích: dneškem začíná celostátní dopravní akce, která potrvá až do pondělka. Zapojí se do ní zhruba 3000 policistů. Budou kontrolovat plynulost provozu a dodržování předpisů, především zákaz požívání alkoholu či drog před jízdou