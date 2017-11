Madrid - Fotbalisté Realu Madrid prožívají jeden z nejhorších vstupů do sezony a po víkendové bezbrankové remíze v derby na hřišti Atlética ztrácejí na vedoucí tým španělské ligy Barcelonu už propastných deset bodů, trenér Zinedine Zidane však zůstává v klidu. Je přesvědčen, že katalánský rival přestane vyhrávat a jeho svěřenci tak budou až do konce sezony bojovat o obhajobu titulu.

"Deset bodů je hodně, ale to se změní. Barcelona nebude v každém zápase sbírat tři body a právě na to my musíme čekat. Nemám pocit, že by byl boj o titul rozhodnutý. Když jsem přicházel, byli jsme deset bodů za Barcelonou a nakonec jsme skončili o bod druzí," řekl Zidane, který převzal A-tým Realu na začátku loňského roku.

"Ve fotbale se mohou věci rychle změnit a jsem si jistý, že budeme bojovat o titul až do konce sezony. Dobrou zprávou je, že hrajeme velmi dobře. Potřebujeme góly, ale ty přijdou, stejně jako minulý rok nebo před pár měsíci. Musíme zůstat pozitivní," dodal pětačtyřicetiletý bývalý francouzský reprezentant.

Jeho svěřenci v madridském derby nezužitkovali herní převahu a naplno nebodovali už popáté z dvanácti odehraných kol. Barcelona naopak zatím ztratila jen dva body. "Hráli jsme dobře a zasloužili jsme si více než remízu. Proto je mi líto hráčů. Není důvod někoho obviňovat, všichni předvedli výborný výkon, bohužel tomu chyběl ten klíčový gól," posteskl si Zidane.

"Ale je patrné, že naše hra jde oproti minulým týdnům nahoru. Jsme na správné cestě. Musíme mít na paměti, jak dobře jsme hráli, a podívat se na to, co jsme udělali dobře. Můžeme to zvrátit," dodal Zidane.

Další nepříjemností pro jeho tým je zranění kapitána Sergia Ramose, který musel po poločase střídat. Vyšetření ukázalo, že má zlomený nos. Zkušený stoper tak s týmem neodcestoval k úternímu zápasu Ligy mistrů na hřišti APOEL Nikósie.