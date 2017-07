Praha - O korunku královny krásy a titul nejkrásnějšího mladíka se v sobotu v Praze v evropské i světové soutěži Miss a Mister Deaf utkají neslyšící dívky a mladí muži ze čtyř desítek zemí. Kromě českých soutěžících se budou o prvenství ucházet mladé ženy a muži z Kolumbie, Rumunska, Mexika, Ruska či Španělska. Program soutěže dnes na tiskové konferenci představili pořadatelé.

"Snažíme se ukázat, že neslyšící dokážou všechno, když dostanou šanci. Se slyšícími jsou si rovni," řekl ČTK prezident soutěží Josef Uhlíř.

Do Prahy se sjeli vítězové a vítězky národních kol. Původně mělo do české metropole na mezinárodní velké finále dorazit 27 mladíků a 34 dívek. Zatím přijelo 23 chlapců a 27 mladých žen. Důvodem jsou problémy s udělením víz.

"Je to skutečně tragédie. Všem jsme poslali zvací dopisy s vysvětlením i kontakty pro úředníky pro případ nějakých pochybností. Dívky z Konga, Mosambiku, Zimbabwe či Bangladéše víza nedostaly, přestože měly už letenky i pojištění," postěžoval si Uhlíř. Podle něj bývají se získáním víz potíže každoročně.

Soutěž se koná už posedmnácté. Postupně se rozšířila na evropské, asijské a světové klání. Před třemi lety se pak přidala soutěž mladých mužů. Letošní galavečer se uskuteční v sobotu od 19:00 v pražském Kongresovém centru. Moderovat ho budou Lenka Vacvalová a Jan Čenský. Vstup je zdarma.

O vítězkách a vítězích budou rozhodovat dvě mezinárodní poroty. "Za 17 let, co se soutěž koná, vyhrál český zástupce jen jednou. Tehdy získal evropský titul Mistr Deaf," uvedl Uhlíř. V loňském ročníku zvítězila dívka z Jihoafrické republiky a mladík z Francie.

"Je to pro neslyšící dívky i chlapce důležité. Musela jsem se celý rok snažit reprezentovat. Někteří neslyšící mají tvrdý život. Díky soutěži máme možnost ho trochu změnit," řekla loňská Miss Janetta Hendrika Liaane Erasmus. Na loňské vyhlášení výsledků vzpomíná i Kevin Petit. "Když jsem vyhrál, měl jsem husí kůži. Nečekal jsem to. Byl to šok. Jsem hrdý, že jsem tu mohl Francii reprezentovat, užíval jsem si to. Tolik světel a fotografů - bylo to neskutečné. Když jsem dostal letos nabídku přijet jako divák, byl jsem rád," řekl Petit.

Soutěž krásy představuje pro mladé z celého světa ale i možnost seznámení. Podle Uhlíře díky klání vzniklo už 27 manželství. "Dva dny se tu mladí lidé okukují a třetí den se drží za ruce," podotkl s úsměvem. Některé dívky se také přivdaly do Česka.

Pořadatelé připravily i tři módní přehlídky, na kterých budou k vidění také národní kroje z různých zemí. První se koná dnes od 19:00 v TOP Hotelu Praha, druhá v neděli od 15:30 v zámeckém parku v Teplicích a poslední v pondělí od 19:00 v Hradešíně u Prahy. Také na tyto akce je vstup zdarma.