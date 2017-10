Ostrava - Baník Ostrava nepočítá s uvolněním stopera Jakuba Pokorného, o kterého podle médií projevilo zájem italské Crotone. Stoper české reprezentační jednadvacítky má v Ostravě platnou smlouvu a vedení klubu zatím neuvažuje, že by Pokorného do italské ligy pustilo.

Podle některých internetových serverů účastník Serie A nabídl za znojemského odchovance slezskému klubu 500 tisíc eur (12,9 milionu korun). "Pokorný u nás má dlouhodobou smlouvu a patří k hráčům, kteří by se časem mohli vypracovat mezi pilíře sestavy. Rozhodně neuvažujeme, že bychom ho v současné situaci uvolnili. Klub není ve stavu, kdy by musel prodávat hráče, muselo by jít o lukrativní nabídku," řekl ČTK sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo.

Baník zamítl rovněž odchod Brazilce Dyjana Carlose de Azeveda, kterého chtěl získat prvoligový francouzský klub Angers.