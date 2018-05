Kodaň - Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák hned po dnešním ranním příletu z Bostonu do dějiště mistrovství světa v Kodani absolvovali s českou reprezentací rozbruslení. O jejich startu ve večerním zápase s Ruskem (20:15) se rozhodne před utkáním. Obě posily z týmu Bruins byly dopsány na soupisku českého výběru, kam přibyl i třetí brankář Dominik Hrachovina. Je tak na ní maximální počet 23 hráčů - tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků.

"Co se týče dnešního zápasu, tak rozhodnutí je de facto na nich, podle toho, jak se budou cítit před zápasem. Kdyby byli odpočatí, dobře se vyspali a přišli s tím, že chtějí hrát, tak by určitě v sestavě nastaly nějaké změny, protože jsou to oba rozdíloví hráči. Určitě bychom je zařadili, ale spíš počítáme s tím, že budou hrát až zítra (proti Bělorusku)," řekl po rozbruslení asistent trenéra Václav Prospal.

Krejčí s Pastrňákem vypadli s Bostonem v neděli po porážce ve 2. kole play off NHL s Tampou Bay 1:4 na zápasy, ve středu definitivně prošli výstupní lékařskou prohlídkou a zamířili do Dánska. Přiletěli z Bostonu s přestupem před Amsterodam ráno v 8:45 a přijeli přímo na týmovou poradu. Po rozbruslení se chystají na oběd a pak dohnat spánkové manko po náročné cestě.

"Nějaká únava je cítit, moc jsme toho v letadle nenaspali a určitě se těším na odpolední šlofíček. Pak uvidíme, musíme to probrat s trenéry. Fakt jsem nespal v letadle ani minutu. Uvidíme, jak se rozhodneme," popsal své rozpoložení kanonýr Pastrňák, který startoval na předchozích dvou mistrovstvích světa i na Světovém poháru v roce 2016 v Torontu.

Krejčí oblékne český dres poprvé od olympijských her v Soči v roce 2014. "Bohužel nám to nevyšlo v Bostonu. Myšlenky byly všelijaké, ale já už jsem chtěl přijet posledních pár let a nevyšlo to kvůli zranění, tak jsem moc rád, že to vyšlo. Je to to docela dlouho, co jsem oblékal český dres, takže se moc těším. Uvidíme, jestli to bude dneska nebo zítra," doplnil Krejčí.