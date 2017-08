Milán - O českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka se podle italských médií výrazně zajímá Borussia Dortmund. Útočník Sampdorie Janov však údajně dává přednost přestupu do Interu Milán, kam by mohl v nejbližší době odejít za 30,5 milionu eur (asi 798 milionů korun) poté, co mu nevyšel plánovaný transfer do Juventusu.

Dortmund řeší posílení útoku, jelikož o jeho hvězdy Pierra-Emericka Aubameyanga a Ousmaneho Dembélého usilují přední velkokluby. A nahradit by je mohl právě český útočník. Podle italského deníku Tuttosport však Schick nabídku německého celku odmítl s tím, že chce zůstat v Itálii, kam zamířil před rokem ze Sparty.

Po ztroskotání domluveného přestupu do Juventusu kvůli údajným problémům se srdcem při zdravotní prohlídce má Schick nyní nejblíže do Interu. Jedinou překážkou se jeví pravidlo o finančním fair play. Inter totiž musí nejprve některé hráče prodat, aby si mohl dovolit zaplatit za Schicka a neriskovat trest od UEFA.

Nejblíže k odchodu mají obránce Jeison Murillo a záložník Geoffrey Kondogbia. Pokud se je podaří prodat, odchodu Schicka do Interu by už nic nemělo bránit.

Sampdoria však již zřejmě s českým reprezentantem pro novou sezonu nepočítá a řeší posílení ofenzivy. Údajně jedná s Atléticem Madrid o příchodu Argentince Luciana Vietta.