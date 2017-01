Praha - Duel posledních dvou šampionů Liberce a Litvínova bude jedním z hlavních lákadel pátečního 38. kola hokejové extraligy, v němž se představí kompletní čtrnáctka účastníků. Dál pokračuje přetahovaná o první příčku, v níž má Třinec bod náskoku na druhé Bílé Tygry. O prodloužení čtyřzápasové šňůry bez ztráty bodu bude usilovat Plzeň na ledě předposledních Pardubic.

Liberec už pět kol kopíruje výsledky Ocelářů. I proto zůstává druhý. "U nás je to ale pořád stejné. Nekoukáme na umístění, chceme vyhrát každý zápas, ke kterému nastupujeme. Naposledy v Brně se nám vůbec nedařilo. Měli jsme k tomu různé postřehy a našli nedostatky. Musíme zlepšit více bodů, jedním z nich je určitě disciplína. A samozřejmě nelze vyhrát bez vstřeleného gólu," řekl ČTK asistent trenéra Karel Mlejnek. Chybí Lakatoš.

Verva bojuje s marodkou, přesto naposledy dokázala zdolat Spartu. "I v Liberci chceme dosáhnout na body," uvedl asistent Darek Stránský. Věří, že uspět lze zodpovědnou hrou. "Liberec je mančaft, který je na špici, každý výpadek se proti němu vymstí. Když to shrnu - základem je minimum chyb," doplnil Stránský. Zpět v kádru je účastník mistrovství světa juniorů Reichel, s týmem už začal trénovat Kubát.

Pardubice ztrácejí na desítku už 13 bodů. Plzeň se v ní naopak čím dál pevněji zabydluje a její výkony mají stoupající tendenci. "Snažíme se dát do kupy sami sebe a starat se pouze o sebe," zdůraznil pardubický asistent trenéra Michal Mikeska. Mimo hru jsou Tomášek a Ovčačík, nejistý je start Havlíka.

Plzeň míří na východ Čech se sérií čtyř výher, což se jí podařilo poprvé v sezoně. "Doufám, že budeme pokračovat ve výkonech z posledních zápasů. Musíme bruslit, hodně střílet a chodit do soubojů. Jsou to pro nás teď klíčové zápasy," uvedl pro klubový web zkušený zadák Petr Kadlec.

Olomouc se stále sbírá z virové epidemie, jež v minulém týdnu schvátila větší část mužstva. V dohrávce podlehla Zlínu 1:3 a připsala si čtvrtou porážku v řadě. Vedení klubu se den před zápasem s Vítkovicemi pokusilo tým osvěžit výměnou Ostřížka za zlínského Vlacha. "Potřebovali bychom zvednout produktivitu, snad nám to trochu pomůže. Koncovka je náš dlouhodobý problém, moc gólů prostě nedáváme," posteskl si kouč Zdeněk Venera, jehož tým je s 80 vstřelenými góly druhým nejslabším celkem ligy.

Hanáci se budou chtít chytit proti Vítkovicím, které ale patří k jejich silně neoblíbeným soupeřům. Ostravané v moravském derby bodovali osmkrát v řadě, z toho pouze jednou prohráli, navíc až po nájezdech. Zbylých sedm partií vyhráli. "Olomouc je po té pauze těžko čitelná. Bude těžit ze svého prostředí, ve kterém je obecně hodně silná a kde se hostům hraje často velice špatně. My musíme celkově zrychlit hru. V předešlých zápasech jsme prohrávali osobní souboje a přicházeli o puky tím, že jsme byli pomalí," řekl hostující kouč Jakub Petr, jenž postrádá zraněné Hudečka a Baranku.

Chomutov by proti Brnu rád navázal na úspěšnou sérii tří vítězných zápasů. "Přijede Kometa, jež má ve svém týmu spoustu zvučných jmen, i když samozřejmě víme, že někteří z těch hráčů - jako například Zaťovič a Erat - jsou zranění. Půjdeme do utkání s respektem, ale ne přehnaným. Myslím, že pokud splníme, co máme, jsme schopni hrát s jakýmkoliv mužstvem," řekl asistent trenéra Jan Šťastný. Chybí Mrázek a potrestaný Dlapa.

Z posledních deseti zápasů na ledě soupeře vyhrála Kometa pouze v Pardubicích. "Do Chomutova jedeme s odhodláním bilanci vylepšit," uvedl asistent kouče Petr Haken. Třetí tým soutěže trápí rozsáhlá marodka klíčových opor. Citelně chybí zejména Erat, Zaťovič a Káňa, nejistý je start kapitána Čermáka. "Někteří marodi se už vrací do sestavy. Absence opor dává obrovskou šanci našim mladým hráčům ukázat své kvality. Ideální je, že máme možnost prostřídat sestavu," dodal Haken. Do hry se už vrací po uzdravení brankář Čiliak a útočník Dočekal.

Berani se po vítězství v úterní dohrávce nad Olomoucí dotáhli bodově na desátou Mladou Boleslav. "Je to pro nás povzbuzení. Chceme ten výsledek potvrdit proti Hradci, který nyní představuje velmi silného protivníka. Dokázal to na Spenglerově poháru a naposledy ve Vítkovicích," uvedl kouč Robert Svoboda, jenž bude mít k dispozici novou posilu, útočníka Ostřížka. "Je pro nás vhodným typem hráče, silově disponovaný, velmi dobře fyzicky vybavený," dodal Svoboda. Do sestavy se vrací obránce Matějíček a útočník Honejsek. Zlín bude v utkání slavit 88 let od založení klubu a nastoupí v retro dresech bez reklam.

Hradec Králové pětkrát po sobě naplno bodoval, vyhrál devět z posledních 11 utkání a veze se navíc na vlně zkušenosti ze Spenglerova poháru. "Když si člověk zvykne na takové tempo a bude v něm pokračovat co nejdéle, musí se to projevit na výsledcích," řekl útočník Roman Kukumberg.

Sparta uzavírá první šestku a pozici potřebuje upevnit. "Víme ale o tom, že Karlovy Vary bojují každý zápas o extraligový život. A podle toho to bude asi i vypadat. V posledních letech to s nimi byly většinou hodně těžké zápasy. Rádi bychom navázali na zápas Ligy mistrů ve Växjö, kde jsme v některých fázích zápasu předvedli skvělý výkon," řekl asistent trenéra Zdeněk Moták.

Karlovy Vary chtějí vsadit na maximálně zodpovědný výkon ve hře do obrany. "Je nám jasné, že v Praze nemůžeme hrát nějaký hurá hokej. Za to by nás Sparta rychle potrestala. Naší snahou bude využít nějakou šanci, kterou si určitě vypracujeme. Nesmíme domácím dát prostor k tomu, aby mohli kombinovat. Jsou velice silní na puku a důrazní v koncovce," uvedl asistent trenéra Mikuláš Antonik.

Třinec už se několik kol drží na špici i díky tomu, že soupeři za jeho zády nevyužili poslední dvě venkovní zaváhání Ocelářů. Zato doma je Třinec druhým nejlepším týmem a aktuálně se tam pyšní sérií šesti výher. Proti trápící se Mladé Boleslavi je jasným favoritem, navíc soupeř ve Werk Aréně šest utkání po sobě nezvítězil. Domácí kouč Vladimír Kýhos má ale těžkou hlavu z marodky, na které jsou Galvas, Hrabal, Krajíček, Adamský, Růžička a Sýkora. Středočeši ztratili sedm z posledních devíti zápasů.

Statistické údaje před pátečními zápasy 38. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - BK Mladá Boleslav (10.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 4:5. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 37 zápasů/26 bodů (13 branek + 13 asistencí) - Tomáš Hyka 33/27 (10+17). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,68 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,03 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,49 a 91,39 - Brandon Maxwell 2,70 a 91,77, Jan Lukáš průměr 2,77 a 91,42, Tomáš Halász 5,26 a 81,54. Zajímavosti: Oceláři doma vyhráli šestkrát za sebou a ztratili v této sérii jen dva body.

Mladá Boleslav prohrála sedm z posledních devíti zápasů a získala v nich jen sedm bodů.

Třinec porazil Mladou Boleslav ve vzájemných zápasech doma šestkrát za sebou.

Mladoboleslavský obránce David Štich si odpyká jednozápasový trest za faul na chomutovského útočníka Ivan Humla. Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Verva Litvínov (4.). Začátek: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 1:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 37/28 (11+17) - František Lukeš 37/30 (13+17). Statistiky brankářů: Roman Will 1,54, 94,02 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,79, 92,41 a třikrát udržel čisté konto - Jaroslav Janus 1,81, 93,52 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,75 a 91,79. Zajímavosti: Liberec doma vyhrál pět z posledních šesti zápasů.

Litvínov venku prohrál dva z posledních tří zápasů.

Litvínovský obránce Filip Pavlík může sehrát 200. zápas v extralize. Piráti Chomutov (7.) - HC Kometa Brno (3.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 0:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 37/36 (17+19) - Marek Kvapil 34/34 (14+20). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,66, 89,93 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Karel Vejmelka 2,25, 91,49 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,99 a 92,68, Marek Čiliak 2,60 a 89,01. Zajímavosti: Piráti třikrát za sebou naplno bodovali.

Kometa venku vyhrála jediný z posledních deseti zápasů.

Chomutov vyhrál ve vzájemných zápasech doma pětkrát za sebou.

Slovenský obránce Jozef Kováčik z Komety může v neděli proti Olomouci sehrát 300. zápas v české extralize.

Chomutovský obránce Ondřej Dlapa si odpyká druhý z třízápasového trestu na faul na zlínského útočníka Filipa Chytila.

Chomutovský útočník David Kämpf dnes slaví 22. narozeniny, obránci Pirátů Jaroslavu Mrázkovi bude v sobotu 31 let a brněnský útočník Martin Nečas bud mít v neděli 18. narozeniny. PSG Zlín (11.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 1:4. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 35/26 (14+12) - Jaroslav Bednář 35/31 (7+24). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,75, 90,94 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75 - Patrik Rybár 1,94, 92,56 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,63, 91,27 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Zlín vyhrál tři z posledních čtyř zápasů.

Mountfield pětkrát za sebou naplno bodoval.

Zlín vyhrál ve vzájemných zápasech doma šestkrát za sebou.

Slovenský obránce Oldrich Kotvan ze Zlína může sehrát 200. zápas v české extralize, hradecký útočník Bedřich Köhler by mohl nastoupit v 700. duelu v domácí nejvyšší soutěži.

Hradecký útočník Tomáš Knotek v pátek oslaví 27. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Škoda Plzeň (9.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 34/24 (10+14) - Dominik Kubalík 36/32 (21+11). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,20 a 90,75, Jaroslav Hübl 3,46 a 89,00 - Matěj Machovský 2,27, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77. Zajímavosti: Dynamo čtyřikrát za sebou nebodovalo.

Plzeň čtyřikrát za sebou naplno bodovala, což se jí podařilo poprvé v sezoně.

Plzeňský útočník Nicholas Johnson si odpyká druhý z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na karlovarského obránce Tomáše Haranta, který dostal před návratem z hostování právě v Pardubicích. HC Olomouc (12.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Juraj Mikuš 31/19 (9+10) - Ondřej Roman 37/21 (9+12). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,45, 89,83 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33 - Patrik Bartošák 2,20, 92,42 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,38 a 92,81. Zajímavosti: Olomouc čtyřikrát za sebou nebodovala.

Ostravané prohráli tři z posledních čtyř zápasů.

Vítkovice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodovaly. HC Sparta Praha (6.) - HC Energie Karlovy Vary (14.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 34/34 (16+18) - Tomáš Rachůnek 37/18 (7+11). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,26, 90,71 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,33, 95,18 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,49, 89,52 a jednou udržel čisté konto - David Honzík 3,01 a 89,50, Tomáš Závorka 3,09 a 88,26, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00. Zajímavosti: Sparta prohrála tři z posledních pěti zápasů.

Energie prohrála sedm z posledních devíti zápasů a získal v nich jen sedm bodů.

Sparta vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou.

Pražané se představili v úterý ve švédském Växjö v prvním duelu semifinále Ligy mistrů a vyhráli 2:1. Po duelu s Karlovými Vary a pátečním vystoupení v Plzni je v úterý čeká domácí odveta v O2 areně. Další program: Neděle 15. ledna - 39. kolo: 15:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec (0:5, 2:3 v prodl.), HC Energie Karlovy Vary - PSG Zlín (7:4, 0:1), HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice (2:0, 3:2), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (0:5, 1:2), 17:20 HC Kometa Brno - HC Olomouc (5:3, 2:5; ČT Sport), 17:30 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (0:3, 1:2 v prodl.).