Praha - O sporných nových pravidel pro národní parky dnes Sněmovna nerozhodla. Diskusi o novele o národních parcích přerušili opoziční občanští demokraté, kteří si vzali přestávku do konce jednacího dne. V debatě zatím vystupovali zejména zastánci senátní verze, která by podle kritiků naopak mohla vést až ke konci národních parků v Česku. Kdy se poslanci k předloze vrátí, zatím není jasné.

Brabec: Senátní úpravy jsou šumavským masakrem motorovou pilou

Za šumavský masakr motorovou pilou označil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) senátní úpravy návrhu pravidel pro národní parky. Většina stran bude dnes hlasovat pro sněmovní verzi. Pro senátní verzi, kterou dnes do Sněmovny přišel podpořit prezident Miloš Zeman, budou jednotně hlasovat pouze poslanci ODS. Brabec dnes novinářům řekl, že schválení senátní verze by znamenalo faktický zánik národních parků. Zeman při odchodu ze Sněmovny pohrozil vetem, pokud by poslanci setrvali na své verzi zákona.

"Na území národních parků, aspoň části z něj, bychom měli nechat přírodu pracovat, jak funguje. To je něco, co zachovává naše poslanecká a vládní verze," řekl Brabec. Senátní verze zákona podle něj posiluje důraz na jiné funkce přírody, jako je například rekreace nebo udržitelný rozvoj území, to ale podle něj není úkolem národních parků. Poslanecký klub ANO na Brabcovu žádost přijal usnesení, že jednotně podpoří sněmovní verzi zákona.

"Chceme, aby pro nás i naše děti byly zachovány takové kouty přírody, kde bude k vidění ještě divoká příroda bez silných zásahů člověka," řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. KDU-ČSL podle něj má ohlasy i od mnoha šumavských obcí, které sněmovní verzi zákona podporují. Lidovecký klub proto tuto verzi podpoří, stejně jako to udělal i v předchozím hlasování.

Stejně se zachovají i poslanci TOP 09. "Neprávem se říká, že sněmovní verze omezuje šumavské obce. Není to pravda, přítomnost národního parku přináší regionu prosperitu," řekl poslanec TOP 09 Michal Kučera. Podle něj díky existenci národního parku na Šumavu ročně přichází milion návštěvníků, kteří přinášejí peníze a rozvoj služeb.

Sněmovní verzi zákona bude podporovat také poslanecký klub hnutí Úsvit.

ČSSD nemá k zákonu jednotný postoj a rozhodnutí ponechá na jednotlivých poslancích. Předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák ale dnes prohlásil, že většina zákonodárců strany bude hlasovat pro původní sněmovní verzi.

Naopak KSČM nebude hlasovat pro žádnou verzi. Současný stav je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa lepší, než by přinesla jakákoli změna.

Za sněmovní verzi se jednoznačně postavila pouze ODS. Podle předsedy poslaneckého klubu strany Zbyňka Stanjury se tak strana rozhodla kvůli tomu, že senátní verze podle ní zachovává současná práva obcí a měst na území národního parku.

Za šumavský masakr motorovou pilou označil Brabec senátní úpravy návrhu pravidel pro národní parky. Uvedl, že se Zemanem má ideologický střet. Brabec zopakoval, že schválení senátní verze by mohlo znamenat konec národních parků v Česku.

Zeman by místo národních parků měl raději podle ministra chráněné krajinné oblasti nebo dokonce jakési přírodní městské parky. "Problém je v nás, že chceme všechno řídit, chceme mít potůčky a řeky pěkně narovnané, zvířátka spočítané a očipované a stromy jako vojáky," řekl Brabec.

Zdůraznil, že přírodní zóny tvoří jen značnou menšinu území. Za chybu ale ministr pokládá to, že do šumavského národního parku bylo zahrnuto větší množství obcí a sliby, které jim byly dány, nebyly naplněny.

O senátních úpravách novely o ochraně přírody také řekl, že jsou dračím vejcem. "Pokud by byly aplikovány, mohly by znamenat nekonečný chaos a právní zmatek a spory včetně soudních," uvedl.

Brabec se podivil na tím, že národní park by měl podle této verze zajistit udržitelný rozvoj obcí, klade podle něho ochranu přírody na stejnou úroveň jako další účely národního parku a škrtá dlouhodobý cíl, kterým je ochrana přírody.

Ministr hájil i navrhované patnáctileté moratorium na rozdělení národních parků do jednotlivých zón. Přineslo by podle něho stabilitu, každý ředitel národního parku by nemohl "nastavit kormidlo" jinak.

Ochránci přírody dali poslancům výzvu k ochraně národních parků

Ochránci přírody dnes předali poslancům výzvu k podpoře sněmovního návrhu zákona o národních parcích, k níž se připojili desítky tisíc lidí včetně vědců a umělců. Autoři výzvy upozorňují na to, že senátoři zdeformovali zákon, který představoval kompromis mezi zájmy obcí a ochranou národních parků. Poslance proto žádají, aby se při dnešním hlasování o zákonu postavili za původní verzi. Na demonstraci, kterou organizátoři výzvy svolali před budovu Sněmovny, přišly přibližně dvě stovky lidí.

"Novela, kterou původně schválila Sněmovna, představovala optimální kompromis mezi špičkovými odborníky na ochranu přírody a zastánci rozvoje obcí," řekl profesor Pavel Kindlemann z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dodal, že mluví za čtyři stovky svých kolegů vědců a desetitisíce studentů.

Senátní návrh jde podle kritiků na ruku developerským a těžebním společnostem a ohrožuje zachování netknutého přírodního bohatství. "Cílem a posláním národních parků přeci je ochrana přírody, ne rozvoj obcí," dodal Kindelmann.

Výzvu poslancům za poslední týdny podpořilo prostřednictvím online petice až 100.000 lidí, uvedlo Hnutí Duha. K iniciativě se připojily také regionální občanské spolky a církve.

Poslanci, kteří výzvu převzali, jim pro dnešní hlasování, kvůli kterému vystoupí na plénu Sněmovny i odpůrce sněmovní verze zákona prezident Miloš Zeman, slíbili podporu svých klubů. Pro původní znění novely by tak měli určitě hlasovat lidovci, komunisté i TOP 09.

Mezi lidmi, kteří v dešti na zhruba hodinu zaplnili Malostranské náměstí, nechyběly známé osobnosti. Podporu sněmovní verzi zákona přišli vyjádřit třeba autor večerníčků o přírodě Václav Chaloupek a zpěvačka Aneta Langerová. Z politiků se v davu objevili předseda Zelených Matěj Stropnický a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Přírodu symbolicky znázornili lidé v maskách tetřeva, vlka či lišky.

Zeman je proti zvětšování bezzásahových zón na Šumavě

Zeman se postavil proti zvětšování bezzásahových zón na Šumavě. Časem by podle něho uschl i její zbytek. Před poslanci dnes mluvil při obhajobě senátní verze návrhu nových pravidel pro národní parky o zelených fanaticích a umělé a fiktivní divočině. Opřel se do Strany zelených a bývalého ministra životního prostředí za tuto stranu Martina Bursíka. Při odchodu ze Sněmovny pohrozil vetem, pokud by poslanci setrvali na své verzi zákona.

"Nevěřte zeleným fanatikům, těm, kdo z jednoho z nejkrásnějších koutů české přírody dělají svoje experimentální pole. Už toho zničili dost," prohlásil Zeman. "Když někdo vykácí alej, tak se stává předmětem kritiky. Když někdo zničí 60.000 stromů, tak se těm bursíkům nic nestane," řekl.

V hospodářských lesích bylo podle něho zvykem, že strom, který byl napaden kůrovcem, byl pokácen. Zeman to označil za dobrou praxi. Podle něj skončila před deseti lety v době, kdy byl Bursík ministrem životního prostředí a kdy se podle Zemana ekologické aktivistky přivazovaly ke stromům napadeným kůrovcem. "Když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli - mám tím samozřejmě na mysli ty stromy - tak odešli," řekl Zeman. Tento krok podle něj vedl k rozšíření kůrovce geometrickou řadou.

V souvislosti s bezzásahovostí mluvil prezident o vytváření potěmkinovských vesnic. "Nemám rád, když někdo vytváří potěmkinovské vesnice, pokládám ho za podvodníka. Ale člověka, který věří potěmkinovským vesnicím, pokládám za hlupáka. A právě proto bych vás chtěl ve svém vystoupení poprosit, nevěřte zeleným fanatikům," řekl.

"Není nic smutnějšího, když umírají stromy. Když umírají kvůli fanatikům, kteří by si přáli umělou, nikoli přírodní divočinu," uvedl Zeman.

Zeman prosazuje, aby Sněmovna přistoupila na senátní verzi zákona, i když dnes v projevu uvedl, že obecně není velkým příznivcem existence Senátu. Při odchodu z dolní komory zopakoval předchozí vyjádření, že pokud poslanci schválí sněmovní verzi zákona, bude ji vetovat. "Ano, samozřejmě že to platí stále," řekl novinářům.