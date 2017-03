Praha - V pátek odstartuje jarní část druhé fotbalové ligy, v níž je několik uchazečů o postup. Na prvním místě přezimovala Olomouc s náskokem čtyř bodů před druhou Ostravou, kterou od třetí Opavy a čtvrtých Českých Budějovic dělí pouhé dva body. K sestupu se naopak zdají být už nyní odsouzeny Prostějov s Vítkovicemi.

Celky Olomouce a Ostravy byly na podzim suverény soutěže, když shodně prohrály jediný zápas. Oba kluby usilují o návrat do první ligy po roční pauze. "Máme nejlepší tým, za tím si stojím. Nikomu se přizpůsobovat nebudeme, budeme hrát náš celoplošný fotbal. Žádné bloky, nebloky, nebo zalízání dozadu," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi ostravský trenér Vlastimil Petržela.

Opava naposledy hrála v nejvyšší soutěži v roce 2005 a že se s ní v boji o postup musí počítat, ukázal i postup Slezanů do čtvrtfinále poháru. V něm výběr trenéra Romana Skuhravého dokázal vyřadit mimo jiné prvoligové Slovácko a poté i mistrovskou Viktorii Plzeň.

Na první ligu pomýšlejí i České Budějovice, přestože v jejich případě by šlo o výsledek nad plán. "Pokud bychom do ligy postoupili, tak bychom byli moc rádi, a to i přesto, že to nebyl náš cíl pro tuto sezonu," uvedl na klubovém webu generální manažer Martin Vozábal.

"Sportovně jsme naše plány trochu předběhli, což nám dělá pochopitelně radost, avšak do ligy chceme jít až ve chvíli, kdy na to budeme připraveni. Určitě nechceme do ligy, abychom tam byli jen epizodou," řekl. "Určitě na tým nebudeme vytvářet tlak typu, že když nepostoupíme, tak se zboří svět," dodal. Budějovice naposledy hrály nejvyšší soutěž před dvěma lety.

Na opačném konci tabulky je situace mnohem jasnější a sestupové pozice patří s velkou ztrátou Prostějovu a Vítkovicím. Poslední Prostějov na podzim vyhrál jediný zápas a od čtrnáctých Pardubic, kterým patří první příčka zajišťující záchranu, ho dělí osm bodů. Ostravský celek je na tom na předposledním místě jen o bod lépe.