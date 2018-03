Praha - Brankář Petr Čech z Arsenalu se v anketě Fotbalista roku 2017 uchází o jubilejní desáté vítězství. Spolu s ním jsou v desetičlenné nominaci Antonín Barák a Jakub Jankto z Udine, Tomáš Vaclík z Basileje, Patrik Schick z AS Řím, Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie z Brém, Michael Krmenčík z Plzně, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu a Vladimír Darida z Herthy Berlín. Vítěz 53. ročníku ankety bude oznámen v pondělí v pražském Divadle na Vinohradech.

Vyhlášeni budou také nejlepší trenér, talent a fotbalistka. Mezi kouči se o prvenství uchází Václav Jílek z Olomouce, bývalý trenér Slavie Jaroslav Šilhavý a Pavel Vrba z Plzně. Talentem roku se stane jeden z trojice Martin Graiciar z Liberce, Jankto a Michal Sáček ze Sparty. Mezi ženami o triumf usilují Eva Bartoňová s Kateřinou Svitkovou ze Slavie a Lucie Voňková z Bayernu Mnichov.

Čech ovládl poslední dva ročníky ankety, ve které o vítězi rozhodují trenéři a kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně 25 starty, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu. Bývalý gólman Chelsea vyhrál hlasování už v letech 2008 až 2013 a také v roce 2005. Jeho vládu narušili pouze Tomáš Rosický (2006), Marek Jankulovski (2007) a naposledy David Lafata (2014).

Nominace v anketách Fotbalista roku 2017:

Fotbalista roku: Antonín Barák (Slavia/Udine), Petr Čech (Arsenal), Vladimír Darida (Hertha Berlín), Theodor Gebre Selassie (Brémy), Jakub Jankto (Udine), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Michael Krmenčík (Plzeň), Jiří Pavlenka (Brémy), Patrik Schick (Sampdoria Janov/AS Řím), Tomáš Vaclík (Basilej).

Další pořadí: 11. Milan Škoda (Slavia) 33, 12. Marek Suchý (Basilej) 30, 13. Josef Hušbauer (Slavia), Jan Kopic (Plzeň) oba 23, 15. David Lafata 22, 16. Tomáš Rosický (oba Sparta), Matěj Vydra (Derby) oba 18, 18. Milan Baroš (Liberec/Ostrava) 16, 19. Daniel Kolář (Gaziantepspor/Plzeň), Ladislav Krejčí (Boloňa) oba 8, 21. Bořek Dočkal (Che-nan Ťien-jie), David Limberský (Plzeň) oba 6, 23. Martin Fillo (Teplice), Roman Hubník (Plzeň) oba 5, 25. Filip Novák (Midtjylland) 4, 26. David Pavelka (Kasimpasa), Tomáš Souček (Liberec/Slavia) oba 3, 28. Šimon Falta 2, 29. Václav Jemelka (oba Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Tomáš Kalas (Fulham) všichni 1.

Trenér roku: Václav Jílek (Olomouc), Jaroslav Šilhavý (Slavia), Pavel Vrba (Plzeň).

Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6, 12. Daniel Šmejkal (Teplice) 3, 13. Roman Pivarník (Plzeň/Brno) 2.

Talent roku: Martin Graiciar (Liberec), Jakub Jankto, Michal Sáček (Sparta).

Další pořadí: 4. Alex Král (Teplice) 86, 5. Michal Sadílek (Eindhoven) 70, 6. Ondřej Mihálik (Jablonec) 53, 7. Matěj Pulkrab (Sparta/Liberec) 34, 8. Tomáš Zajíc (Slovácko) 25, 9. Aleš Matějů (Plzeň/Brighton) 22, 10. Denis Granečný (Ostrava) 16, 11. Matěj Chaluš (Příbram/Mladá Boleslav) 15, 12. Ondřej Šašinka (Senica/Ostrava) 8, 13. Antonín Vaníček (Bohemians 1905), Ladislav Takács (Mladá Boleslav) oba 7, 15. Ondřej Lingr (Karviná) 6, 16. Filip Havelka (Sparta/Liberec), Jiří Kulhánek (Vlašim/Liberec) oba 5, 18. Ondřej Bačo (Zlín), Miloš Kratochvíl (Senica/Brno), Tomáš Ladra (Pardubice) všichni 4, 21. Matěj Helebrand (Opava), Martin Jedlička (Příbram/Mladá Boleslav), Jakub Pokorný (Ostrava), Vojtěch Smrž (Karviná), Tomáš Wiesner (Vlašim) všichni 3, 26. Roman Macek (Bari/Cremona), Lukáš Sadílek (Slovácko), Daniel Trubač (Hradec Králové/Teplice) všichni 2, 29. Lukáš Buchvaldek (Olomouc), Libor Holík (Karviná/Zlín), Ondřej Chvěja (Ostrava), Antonín Růsek (Brno/Znojmo), Michal Řezáč (Vítkovice/Č. Budějovice), Dominik Sváček (Plzeň), Lukáš Vorlický, Martin Zikl (oba Brno) všichni 1.

Fotbalistka roku: Eva Bartoňová, Kateřina Svitková (obě Slavia), Lucie Voňková (Jena/Bayern Mnichov).

Další pořadí: 4. Tereza Krejčiříková (Slavia) 107, 5. Sedláčková (Jena) 105, 6. Petra Divišová 98, 7. Tereza Kožárová (obě Slavia) 91, 8. Kamila Dubcová (Slovácko) 90, 9. Barbora Votíková (Slavia) 87, 10. Petra Bertholdová (Sparta) 83.