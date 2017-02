Olomouc - O návrhu na odvolání olomouckého hejtmana Oty Košty (ANO) budou zastupitelé hlasovat nejspíš veřejně. Snaha Koalice pro Olomoucký kraj prosadit změnu jednacího řádu, která by v personálních otázkách tajné hlasování umožňovala, neprošla. Většina zastupitelů zvedla ruku pro to, aby byl materiál projednán až na příštím zasedání. K otázce tajného hlasování se ale zastupitelé ještě vrátí, navrhla to znovu senátorka Seitlová. Rozhodovat se však bude až po rozpravě. K odvolání hejtmana, jehož chce vyměnit jeho domovské hnutí ANO, se chce vyjádřit i veřejnost. Podle opozičních zastupitelů nebyly předloženy pádné důvody k odvolání Košty.

Změnu jednacího řádu navrhla senátorka Jitka Seitlová (Koalice pro Olomoucký kraj), podle ní by to komplikaci legislativního charakteru nepřineslo. "Pokud se bude hlasovat o významných personálních změnách ve významných funkcích, mělo by se hlasovat tajnou volbou. Je důležité, aby to byla výsada svědomí, je to demokratický princip. Je důležité, abychom v této věci zaujali jasné stanovisko, aby hlasování bylo svobodné," uvedla Seitlová.

Změnu se snažil prosadit také hejtman Košta. "Na víkendovém hnutí ANO bylo hlasováno tajně, podle předsedy hnutí Andreje Babiše proto, aby byly zachovány principy demokracie a svobodného hlasování. Členové hnutí by s tím neměli mít problém, když budeme zachovávat principy, na které bylo upozorňováno na sněmu," uvedl Košta.

Tajné hlasování bylo součástí balíčku změny jednacího řádu, který se snažili zástupci Koalice pro Olomoucký kraj dostat na program před samotnou volbou. Zastupitelé nakonec podpořili protinávrh prvního náměstka hejtmana Jiřího Zemánka (ČSSD), aby byl tento materiál stažen a projednán na příštím zastupitelstvu, kdy by byla prý debata o úpravě jednacího řádu v otázkách personálních vedena nezatíženě. Návrh na tajné hlasování předložila senátorka Seitlová znovu ještě při samotném projednání návrhu na odvolání hejtmana. Její návrh přijde na řadu až po rozpravě.

Na jednání krajského zastupitelstva dorazila veřejnost, lidé obsadili všechna místa k sezení, další desítky stojí a sedí na schodech. O případném odvolání hejtmana zřejmě dopoledne rozhodnuto nebude, čeká se dlouhá debata. Ke slovu se přihlásila i veřejnost.

Podle opozice nebyly dány pádné důvody k odvolání Košty

Podle opozičních zastupitelů nebyly předloženy pádné důvody k odvolání olomouckého hejtmana Oty Košty (ANO). Část opozice už oznámila, že projednávaný návrh ANO, ČSSD a ODS na odvolání Košty nepodpoří. Kdy se bude o návrhu hlasovat, zatím není jasné, protože se rozpoutala diskuse. Na jednání zastupitelstva je 54 z 55 zastupitelů. Omluven je jeden opoziční zastupitel. Pro odvolání Košty je nutná většina 28 hlasů. Koalice ANO, ČSSD a ODS má v zastupitelstvu 30 členů.

Předseda klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj Ivo Slavotínek dnes řekl, že jeho kolegové se při hlasování o odvolání hejtmana zdrží, protože se od radních nedozvěděli žádné vážné důvody, proč Koštu z funkce sesadit. Podobně se vyjádřil i Radim Sršen z klubu zastupitelů Starostové pro Olomoucký kraj. "Pokud se vážné důvody nedozvíme, tak předložené důvody budeme považovat za relevantní a náš klub se při hlasování zdrží," uvedl.

Proti návrhu na odvolání Košty chce hlasovat Zbyněk Habrnal z opoziční SPD-SPO. Podle jeho stranického kolegy Radima Fialy bude ale většina z pěti zastupitelů SPD-SPO hlasovat pro odvolání Košty, aby se situace zklidnila a krajský úřad začal fungovat.

Kriticky návrh radních na odvolání Košty na jednání zastupitelstva hodnotil zastupitel Alexander Černý z KSČM. "Tak jalovou důvodovou zprávu jsem nečekal. Překladatelé by měli vystoupit a seznámit nás s důvody návrhu (na odvolání hejtmana)," uvedl Černý.

Opoziční zastupitel Sršeň míní, že skutečné důvody můžou být jiné, než jak je uvedeno v předkládací zprávě k návrhu na odvolání Košty. "Trošku to na nás působí dojmem, že důvodem je to, že pan hejtman nechtěl poslouchat příkazy vedení hnutí," řekl Sršeň.

ANO na začátku února vyzvalo Koštu k rezignaci kvůli nespokojenosti s jeho prací v čele hejtmanství. Košta výtky spolustraníků odmítl a nerezignoval. S kritikou hejtmana pak přišli i jeho tři náměstci z ANO a koaliční ČSSD a ODS. Kritizují, že při předávání úřadu dočasně zaměstnal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který je vyšetřován v korupční kauze. Podle Košty to byla obvyklá praxe i u jeho předchůdců.

Ke kritice hejtmana se posléze přidali také tři jeho náměstci z ANO, ČSSD a ODS, podle nichž odmítá reorganizovat úřad a špatně komunikuje s kolegy. Náměstek Jan Zahradníček (ANO) zastupitelům řekl, že Košta otálel i se zavedením pracovních porad a nenaplánoval výjezdní porady se starosty měst a obcí. Košta už dříve řekl, že nepochybil a snahu o své odvolání přisuzuje mocenským ambicím některých lidí.

Podle krajského předsedy ANO Ladislava Oklešťka udělalo ANO chybu, když Koštu loni na podzim navrhlo na hejtmana. "My se k této chybě hlásíme a chceme ji napravit," řekl Okleštěk, který byl loni na druhém místě kandidátky ANO v Olomouckém kraji hned za lídrem Koštou. "Říkal jsem, že tam jsem jenom jako pojistka. Bohužel se situace dostala do takového stavu, že pojistku musíme použít," uvedl Okleštěk, který by měl Koštu jako hejtmana nahradit.