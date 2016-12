Washington/Londýn - O napadení české tenisové hvězdy Petry Kvitové na předních místech informují mnohá světová média. Detailně popisují, jak měla s útočníkem bojovat a jaká zranění kvůli tomu utrpěla. "Otřesená, ale šťastná, že je naživu," píše například ve svém titulku americký list The Washington Post. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu byla dnes ráno přepadena ve svém bytě v Prostějově. Při útoku se bránila a utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu.

Útočník, který vystupoval jako pracovník energetické společnosti, a šestadvacetiletá tenistka bojovali v koupelně. Muž jí držel nůž u krku a tenistka utrpěla řezné rány na čtyřech prstech, informovala britská televizní stanice BBC. Odpoledne Kvitová podstoupila operaci, kterou reportér BBC David Ornstein nazval "chirurgickým zákrokem potenciálně zachraňujícím kariéru".

Americký deník The New York Times si rovněž všímá toho, že šlo o "náhodný" zločin a útočník zprvu nepoznal, o koho jde. Když to ale zjistil, došlo k popisovanému souboji v koupelně. Jak list dodává, zatím není známo, jaké jsou prognózy jejího zotavení.

Detaily útoku zaujaly i britská média. Jak píše deník The Guardian, Kvitová zrovna krátce před půl devátou ráno snídala, když zazvonil zvonek a za dveřmi stál muž, který tvrdil, že jde odečíst stav elektroměru. Když ho ale pustila dovnitř, začal ji ohrožovat nožem. Asi pětatřicetiletý muž z bytu ukradl 5000 Kč, policie po něm stále pátrá a vyzývá k pomoci i širokou veřejnost.

Útok ohrozil šance Kvitové zahrát si v dalším grandslamu, kterým je Australian Open začínající již 16. ledna v Melbourne, dodal britský list. Účast české tenistky na tomto turnaji ale nebyla jistá již dříve vzhledem k jejímu zranění nohy.

Soupeřky jsou zděšené a přejí napadené Kvitové rychlé uzdravení

Zpráva o napadení a zranění Petry Kvitové vyvolala mezi jejími soupeřkami velké pozdvižení. Bývalé i současné tenisky včetně Martiny Navrátilové, Viktorie Azarenkové či Caroline Wozniacké na sociálních sítích vyjadřují jedné z nejoblíbenějších hráček na okruhu WTA podporu a přejí jí brzké uzdravení.

"Je to strašné. Nevím, co k tomu říci. Tohle jsou věci, které jsou pro nás všechny hrozně šokující," řekla Lucie Šafářová bezprostředně poté, co se o incidentu dozvěděla. "Myslím si, že nic takového by se dít nemělo. Obecně. Ať už nyní to, co se děje v Berlíně, nebo i to, co se přihodilo Petře," dodala Šafářová.

Přiznala, že se v dnešní době obává i cestování. "Vystupujeme na obrovských sportovních akcích. Dnes už i při nich jsou pochyby, i když pořadatelé dělají stále větší a větší bezpečnostní opatření. To, co se stalo Petře, se může stát komukoliv z nás. Mám z toho husí kůži," uvedla Šafářová.

"Právě jsem se dozvěděla o Petře Kvitové a o tom strašlivém pobodání a zranění ruky," tweetovala tenisová legenda Navrátilová. "Všichni držíme palce," dodala.

Své rozčilení sdílela i osmá hráčka světa Madison Keysová. "Jsem úplně rozhozená z té zprávy o Petře Kvitové. Bezpochyby jedna z nejmilejších lidí, jaké jsem kdy potkala. Myslím na ni," napsala Američanka a shrnula tak pocity dalších tenistek. V podobném duchu se vyjádřily i Wozniacká, Azarenková, Polka Agnieszka Radwaňská či Američanka Coco Vandewegheová.

"Všechny mé modlitby a myšlenky jsou dnes u Petry. Tohle je víc než příšerné. Jsi tak silná, vrátíš se k nám zpátky na WTA Tour," vzkázala Kvitové bývalá wimbledonská šampionka Marion Bartoliová z Francie. Zděšená byla i její krajanka Kristina Mladenovicová, která Kvitové rovněž popřála hodně sil k rychlému návratu.

Rychlé uzdravení Kvitová, jež minulý týden získala potřetí za sebou a celkově počtvrté ocenění Karen Krantzcke Sportsmanship Award za profesionalismus, přístup a smysl pro fair play, popřáli i zástupci grandslamového turnaje v All England Clubu. "Všichni ve Wimbledonu teď myslíme na Petru, posíláme přání rychlého uzdravení," stojí na oficiálním twitterovém účtu Wimbledonu.

Útok na Kvitovou se mnou hrozně otřásl, řekl Kaderka

Prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderku šokovala zpráva o napadení Petry Kvitové. Kriminální čin neznámého útočníka jím "hrozně otřásl". Za smutnou náhodu označil skutečnost, že se incident přihodil právě v den slavnostního vyhlášení ankety Zlatý kanár, na kterém měla být v Přerově Kvitová také přítomna. Ocenění nejlepších českých tenistů se neslo zcela ve stínu ranního útoku.

"Považuji tento útok za naprostou šílenost. Bohužel doba, ve které žijeme, je podivná. Držím Petře palce, ať se z toho co nejdříve dostane. A šok, který prožila, ať netrvá dlouho. Je silná," řekl v rozhovoru s ČTK Kaderka.

Lékař a fyzioterapeut tenistů Pavel Kolář tenisového šéfa informoval, že Kvitová musí na operaci s pořezanou rukou. "Konkrétnější informaci nemám," řekl Kaderka, který věří, že policie pachatele co nejdříve dopadne a potrestá.

Útok na českou tenisovou hvězdu ale Katerka nechtěl srovnávat s napadením Moniky Selešové, kterou před třiadvaceti lety na turnaji v Hamburku během tenisového zápasu bodl nožem pomatený příznivec.

"Pro Moniku to byl takový šok, po kterém se do tenisu pořádně nevrátila. To, myslím, Petře nehrozí. Dnešní útok na ni neměl s tenisem jako takovým a prostředím stadionu nic společného. Byl to brutální kriminální čin," řekl Kaderka.

Kvitovou označil za silnou osobnost. "Ovšem je to přece jen mladé děvče, má svoji dušičku, svoje starosti. Nemusíme spekulovat, něco podobného zanechá na každém do konce života stopu. Petra se z toho musí dostat. Když bude sebemenší možnost jí pomoci, tak to všichni mile rádi uděláme, řekl prezident tenisového svazu.