Plzeň - Výslechy znalců z oborů psychologie, psychiatrie a výpočetní techniky bude dnes u Krajského soudu v Plzni pokračovat hlavní líčení s dvaadvacetiletým Janem Silovským ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Muž čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku, za to, že se podle státního zástupce chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Soud trvá do pátku 10. února, kdy by mohl i padnout rozsudek.

Silovskému hrozí za žalovaný skutek 12 až 20 let, případně výjimečný trest, který zahrnuje i doživotní vězení. Soudce ale nevyloučil zpřísnění kvalifikace na přípravu zločinu teroru, kde hrozí rovněž až doživotní vězení, avšak nejnižší sazba začíná na 15 letech.

První den soud vyslechl Silovského a jeho matku. Obžalovaný řekl, že v Česku konvertoval k islámu. O tom, že se považuje za muslima, ale nikdo, včetně jeho matky, nevěděl. Silovský neznal ani jiné muslimy a nikdy nebyl v mešitě. Do Sýrie k Islámskému státu chtěl prý ne proto, aby zabíjel, ale aby tam byl zabit. Netušil, jak přesně se k islamistům dostane. Až na jednu střelbu ze vzduchovky neměl žádné zkušenosti se zbraněmi.

Podle obžaloby na internetu vyhledával informace o Islámském státu. Loni 1. února pak přes internet objednal a zaplatil letenku z Prahy do Istanbulu a pak dál vnitrostátní linkou do Gaziantepu poblíž syrských hranic. Objednal si tam také auto, se kterým hodlal odjet do syrského města Džarábulus, kde se chtěl připojit k IS. O pár dní později skutečně z Prahy odcestoval, dostal se ale jen na istanbulské letiště. Tam ho zadrželi a vyslýchali turečtí policisté a poslali ho zpět do České republiky.