České Budějovice - Hokejový útočník Robin Hanzl bojuje o premiérový start na mistrovství světa. Opora extraligového Litvínova je momentálně jedním ze 17 útočníků, kteří figurují na seznamu trenéra Josefa Jandače. Poslední dva zápasy národního týmu ale Hanzl svými góly rozhodl, což zvýšilo jeho šance na start v Paříži a Kolíně nad Rýnem.

"Je to štěstí, byl jsem ve správnou dobu na správném místě. Když rozhodnete zápas, je to vždy příjemné. Ještě v reprezentaci. Užívám si to," řekl Hanzl po zápase proti Finsku, ve kterém dokonal obrat z 0:2 na 3:2. V neděli v Německu byl autorem rozhodujícího nájezdu.

Do startu MS chybí týden, osmadvacetiletý centr tak myslí i na šampionát. "Už je týden do konce, takže si myslím, že na to myslí každý. Šance tam je. Každý se o to chce porvat, proto jsme tady. Proto trénujeme a hrajeme hokej," podotkl Hanzl.

Zda se nakonec mezi vyvolené dostane, ale moc řešit nechce. "Snažím se hrát, jak umím, a pak už je to na trenérech," řekl Hanzl, jenž ve čtvrtečním duelu nastoupil ve čtvrté formaci s Lukášem Kašparem a Jakubem Lvem.