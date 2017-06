Praha - O možnost uzavírat sňatek začali usilovat homosexuálové a lesby i v Česku. Koalice za manželství odstartovala kampaň s názvem Jsme fér. Chce tak rozproudit debatu o tom, jestli by do tradičního svazku nemohli vstupovat i dva muži či dvě ženy. Zástupci koalice doufají v to, že se české politické strany nad požadavkem zamyslí a podpoří ho. ČTK to sdělila Adéla Horáková z Koalice za manželství.

Uzavírat manželství a adoptovat děti umožní dvojicím žen či mužů Německo. Spolkový sněm dnes schválil změny tamního občanského zákoníku, a to většinou hlasů. Návrh podpořila i část zákonodárců konzervativní křesťanské unie CDU/CSU. Podle předpokladů by změnu měla za týden stvrdit také Spolková rada.

Horáková poukázala na to, že v Německu manželství pro všechny podpořili tamní sociální demokraté i část křesťanských demokratů. Dodala, že v Česku lidovci a řada poslanců ČSSD nehlasovala ani pro to, aby registrovaný partner či partnerka mohli adoptovat potomka svého protějšku, a dítě tak mělo oficiálně oba rodiče. Chystanou novelu s takzvaným přiosvojením měl projednávat už minulý Parlament, kvůli pádu Nečasovy vlády a předčasným volbám předloha spadla pod stůl. Nynější Sněmovna nepřijala ani poslanecký, ani vládní návrh.

"Doufáme, že všechny politické strany v Čechách, ČSSD a KDU-ČSL nevyjímají, se zamyslí nad vývojem v Německu a budou bojovat za práva všech svých voličů stejně, tedy i gayů a leseb - a podpoří myšlenku, že láska je jen jedna, a tedy že i gayové a lesby by měli mít možnost stvrdit svůj vztah manželstvím," uvedla Horáková.

Do manželství mohou vstupovat homosexuálové třeba v USA, Kanadě, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Argentině, Brazílii či skandinávských státech. V Česku je od července 2006 možné registrované partnerství.

Řada politiků úpravy zákonů, které se týkají soužití osob stejného pohlaví, odmítá. Tvrdí, že aktivisté před uzákoněním registrovaného partnerství před více než 11 lety slíbili, že další změny už nebudou požadovat. Podle pořadatelů kampaně Jsme fér se ale společnost vyvíjí a podmínky v ní mění. "To je, jako by na začátku 20. století ženy dostaly volební právo a zavázaly se, že nebudou chtít nikdy studovat a řídit auto. Když odbory v roce 2006 souhlasily s výší minimální mzdy, neznamená to, že budou stejnou chtít i v roce 2017," uvedla už dřív Horáková.

Koalici za manželství tvoří organizace na ochranu práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) a lidských práv. Patří mezi ně Amnesty International, Logos ČR, Mezipatra, Prague Pride a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD).

Podle květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by gayové a lesby měli mít právo uzavírat manželství podle 52 procent Čechů a Češek nad 15 let. Celkem 41 procent dotázaných mělo opačný názor, sedm procent lidí nevědělo. V roce 2007 právo na svatbu homosexuálům přiznávalo 36 procent lidí, proti bylo 57 procent.