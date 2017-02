Praha - Rekordních 352 knih ze 134 nakladatelství či od lidí dostali pořadatelé knižní soutěže Magnesia Litera. ČTK to řekl předseda pořádajícího spolku Litera Pavel Mandys. Nejpočetněji je tradičně obeslána kategorie prózy se 77 tituly. Číslo zároveň není konečné, porotci si mohou vyžádat další tituly, které mezi přihláškami postrádají - jak také už někteří učinili. Vítězové 16. ročníku budou vyhlášeni na Nové scéně Národního divadla 4. dubna s živým přenosem České televize.

Výroční knižní ceny letos mezi hlavní kategorie vrací Literu za publicistiku. Její zrušení v roce 2009 bylo součástí rozsáhlejších změn, které pořadatelé učinili ve snaze zpřehlednit systém cen. "Ukázalo se však, že publicistické knihy v široce pojaté kategorii Litera za literaturu faktu jen málokdy mohou konkurovat pracím odbornějším, proto byla pro ně opět vyčleněna samostatná kategorie," uvedl Mandys. Ohlasy na tuto změnu jsou podle něj kladné a kategorie byla obeslána 30 tituly včetně několika debutů.

Ceny Magnesia Litera chtějí popularizovat kvalitní literaturu a pomáhat jí na cestě ke čtenářům. Daří se jim to a po vyhlášení výsledků se většinou prodeje oceněných knih výrazně zvýší.

Předloňský vítěz, kniha Martina Reinera o básníkovi Ivanu Blatném, překonal v prodeji tuzemskou bestsellerovou hranici, tedy 10.000 prodaných výtisků. Do února 2015 za sebou kniha měla 7000 prodaných kusů, následná nominace a vítězství tedy celkové prodeje zvýšily téměř o polovinu. Také tehdejší vítěz kategorie próza, román Petra Stančíka Mlýn na mumie, zaznamenal po vítězství zájem čtenářů. Do února 2015 se knihy prodalo 1800 výtisků, celkem do konce roku pak 3500.

Loni nebyl po vyhlášení výsledků nárůst tak významný. To bylo podle Mandyse způsobeno i tím, že hlavní vítěz, kniha Daniely Hodrové Točité věty, má charakter poezie v próze a nemá tradiční příběhovou strukturu. Do února 2016 se prodalo 320 výtisků, následně dalších 670 a přibližně 200 výtisků si v rámci programu Česká knihovna pořídily knihovny.

Lépe si vedla vítězná próza: prodeje románu Anny Bolavé Do tmy se zvýšily čtyřnásobně a přesáhly počet 8000 prodaných kusů. Nárůst zaznamenala i vítězná kniha z kategorie Litera za knihu pro děti a mládež Vynálezárium od Robina Krále: do konce února 2016 se za devět měsíců od vydání prodalo pouze necelých 400 výtisků, následně do konce roku 2016 dalších 1100 výtisků, což je téměř trojnásobný nárůst, uvedl Mandys.

hrm snm