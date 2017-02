Karviná - O koupi společnosti OKD mají zájem další uchazeči. Představenstvo OKD dnes rozhodlo, že je zařadí do nabídkového procesu na prodej těžařské firmy. ČTK to sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Řekl, že aktuální počet zájemců o firmu nemůže sdělit. Podle informací z konce roku se tehdy přihlásilo okolo deseti zájemců z Česka i zahraničí.

"Zvážili jsme všechna pro a proti. Jsme přesvědčeni, že je naše rozhodnutí jak v souladu s platnými podmínkami nabídkového procesu, tak se snahou managementu zajistit věřitelům v rámci insolvenčního procesu co možná nejlepší uspokojení jejich pohledávek. Noví investoři jsou podle našich informací srozuměni s tím, že vstupují do procesu v pozdní fázi," uvedl výkonný ředitel OKD a člen představenstva Antonín Klimša. Insolvenční správce Lee Louda podle něj zařazení nových zájemců do procesu zejména s ohledem na možnou maximalizaci výtěžku pro věřitele podpořil.

OKD loni skončilo v úpadku. Věřitelé firmě povolili reorganizaci. Její úspěch hodně závisí na tom, zda se firmě podaří najít strategického partnera. Ten má ve firmě zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se v jednotlivých šachtách postupně přestane těžit uhlí.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) už dříve řekl, že vládě navrhne, aby OKD za korunu koupil státní podnik Diamo. Uvedl rovněž, že ministr financí Andrej Babiš (ANO) chtěl tomuto návrhu konkurovat a svěřit OKD státnímu podniku Prisko. Babiš to nepotvrdil, ale řekl, že předloží vládě návrh, jak spravovat černouhelnou společnost OKD v případě, že se investor do konce února neobjeví.

V OKD se dál těží. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11.000 lidí. Na konci března chce firma ukončit těžbu ve ztrátovém Dole Paskov na Frýdecko-Místecku.