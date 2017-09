Moskva - Něftěchimik Nižněkamsk projevil oficiální zájem o služby českého hokejového útočníka Jaromíra Jágra. Prioritou pětačtyřicetileté hvězdy je i nadále angažmá v NHL, s žádným klubem se však Jágr na smlouvě ještě nedomluvil. Generální manažer ruského klubu Rail Jakupov potvrdil, že je připraven jej angažovat.

Šéf Něftěchimiku zájem o Jágra nejprve oznámil na twitterovém účtu klubu a poté jej potvrdil deníku Sport-Express. "Čekáme, jak se rozhodne. Nemůžu říct, s kým jsem konkrétně mluvil, ale o našem zájmu ví," uvedl Jakupov s tím, že si ale uvědomuje, že Jágr stále myslí hlavně na NHL. "A jestli je Nižněkamsk pro něj hlavní volba? Uvidíme, určitě se alespoň pokusíme jej získat. Hodili jsme mu návnadu," řekl Jakupov.

Jágr momentálně trénuje individuálně v Kladně a čeká, zda mu agent Petr Svoboda zajistí angažmá v zámoří. Už na začátku září uvedl, že v případě, že se s žádným z klubů NHL nedohodne, začal by hrát v Evropě.

"Druhá varianta je zkusit nějakou evropskou soutěž, nemusí to být KHL, ale něco velice kvalitního. Možná se pokusit o návrat do reprezentace a hrát na olympiádě. Ta šance by byla větší tím, že nejedou hráči z NHL," prohlásil Jágr.

Pro Sport-Express nyní uvedl, že jeho zástupci vše řeší. "Teď je těžké k tomu něco říct. Možná jsou jednání v plném proudu. Existují tři nebo čtyři kluby, se kterými jednáme. Dokud se vše nevyjasní tam, v Evropě se rozhlížet nebudu," řekl Jágr s tím, že ale v případě, že by v zámoří nehrál, návrat do KHL by byl možný. Slavný kladenský odchovanec odehrál v minulosti čtyři sezony za Omsk.