Praha - V semifinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu se utkají Slavia Praha se Zlínem a obhájce trofeje Mladá Boleslav s druholigovou Opavou. Rozhodl o tom dnešní los v Praze.

Semifinále, které se odehraje opět jednokolově, bude na programu ve středu 26. dubna. Vítěz poháru, jehož finále se uskuteční 17. května na dosud neurčeném stadionu, se kvalifikuje do třetího předkola Evropské ligy.

Slavia naposledy hrála finále domácího poháru v roce 2002, kdy porazila Spartu. V této ligové sezoně se Zlínem v červenci doma remizovala 2:2 a v prosinci na Letné zvítězila jasně 4:0.

"Jsme samozřejmě spokojeni, že i v semifinále můžeme hrát doma. Čeká nás těžký soupeř, protože když Zlín u nás byl naposled v lize, tak to byla taková divoká přestřelka do posledních sekund zápasu. Myslím, že je to dobrá vzpomínka i pozvánka," řekl generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

Zlín stejně jako Opava usiluje o první postup do finále samostatného českého poháru. "Každý si přál hrát doma, jedeme opět ven, což je pro nás trošku komplikace. Na druhou stranu doufám, že navážeme na úspěšný zápas v Liberci. Doufám, že zkomplikujeme Slavii cestu za výhrou v poháru," uvedl manažer zlínského celku Zdeněk Grygera.

Opava na cestě do semifinále vyřadila tři soupeře z nejvyšší soutěže - Slovácko, Plzeň a naposledy ve čtvrtfinále Brno. "Já jsem dostal jediný úkol v losování, a to abychom hráli doma. To se nám nesplnilo. Samozřejmě Boleslav je silný tým a je favoritem v tomto utkání. Ale my jsme už v téhle sezoně vyřadili tři ligové týmy, takže se budeme snažit, aby to Boleslav neměla jednoduché," konstatoval obránce a kapitán Opavy Zdeněk Pospěch.

Boleslav je ze všech semifinalistů v poháru nejzkušenější. Od roku 2011 postoupila do finále třikrát a ve dvou případech zvítězila. "Samozřejmě jsme obhájci a budeme dělat všechno pro to, abychom se do finále dostali. Jsme s losem spokojení, ale trošku nás musí varovat, že Opava vyřadila tři ligová mužstva," uvedl sportovní sekretář klubu Vladimír Rosenberger.

Los semifinále fotbalového poháru MOL Cupu (hraje se 26. dubna):

Slavia Praha - Fastav Zlín, FK Mladá Boleslav - SFC Opava.